Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt informācija par bezvēsts pazudušo Vadimu Porieti, dzimušu 1975. gadā. Vīrietis 2025. gada 24. novembrī devās uz Vāciju strādāt, taču kopš tā laika ar viņu nav izdevies sazināties, un viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums ap 180 centimetriem, kalsnas miesas būves, plikgalvis. Pazušanas brīdī bija ģērbies tumšā jakā, tumšas krāsas biksēs un apavos.
Ikviens, kurš zina Vadima Porietes iespējamo atrašanās vietu vai var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, aicināts zvanīt pa tālruni 65403310 vai ārkārtas gadījumā – 112.
