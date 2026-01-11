ASV un sabiedroto spēki sestdien veikuši plašus triecienus pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" Sīrijā, paziņoja ASV armija.
"Triecieni šodien bija vērsti pret "Islāma valsti" visā Sīrijā" un bija daļa no operācijas "Hawkeye Strike", kas tika uzsākta "kā tieša atbilde uz "Islāma valsts" nāvīgo uzbrukumu ASV un Sīrijas spēkiem Palmirā", paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība.
ASV un Jordānija pagājušajā mēnesī tajā pašā operācijā veica iepriekšējo triecienu kārtu, vēršoties pret desmitiem "Islāma valsts" grupas mērķu.
Operācija ir atbilde uz "Islāma valsts" uzbrukumu Sīrijas centrālajā daļā, kad tika nogalināti divi ASV karavīri, kā arī ASV tulks, bet trīs citi cilvēki ievainoti. Kā paziņoja ASV, ar "Islāma valsti" saistīts uzbrucējs sarīkoja uzbrukumu netālu no vēsturiskās Palmiras, kuru iepriekš kontrolēja džihādistu kaujinieki.
Tas bija pirmais tāds uzbrukums ar upuriem kopš Sīrijas ilggadējā prezidenta Bašara al Asada gāšanas 2024. gada decembrī.
Uzbrukums bija vērsts pret ASV karavīriem, kuri atbalstīja starptautisko operāciju "Inherent Resolve", kas vērsta pret "Islāma valsti" pēc tam, kad 2014. gadā grupējums ieņēma plašas teritorijas Sīrijā un Irākā.
"Islāma valsts" Sīrijā tika sakauta 2019. gadā, taču grupējuma slepenās šūniņas joprojām veic uzbrukumus valstī. Apvienoto Nāciju Organizācijas aplēses liecina, ka grupējumam Sīrijā un Irākā joprojām ir 5000-7000 kaujinieku.
ASV prezidents Donalds Tramps jau ilgu laiku ir skeptiski noskaņots pret Vašingtonas klātbūtni Sīrijā, savā pirmajā prezidentūras termiņā pavēlot karaspēka izvešanu, taču galu galā atstājot amerikāņu spēkus šajā valstī.
Pentagons aprīlī paziņoja, ka ASV turpmāko mēnešu laikā samazinās ASV personāla skaitu Sīrijā par pusi, savukārt ASV sūtnis Sīrijā Toms Baraks jūnijā paziņoja, ka Vašingtona galu galā samazinās savas bāzes šajā valstī līdz vienai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu