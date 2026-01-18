Mākslīgais intelekts (MI) lietotāja acīm šķiet vienkāršs un nemanāms. Taču vieta, kur tiek apstrādāti visi lietotāju jautājumi un prasības, ir milzīgu datu centru tīkls, kas piepildīts ar neaptveramu daudzumu atmiņas mikroshēmu.
Mākslīgā intelekta jomas pastāvīgā nepieciešamība pēc arvien lielāka šo mikroshēmu apjoma, kā prognozē "Samsung Electronics" vadība, novedīs pie cenu kāpuma arī citām elektronikas ierīcēm, kurām vajadzīgas tās pašas mikroshēmas, raksta izdevums "Vice". Tas ir klasisks piedāvājuma un pieprasījuma piemērs — kad pieprasījums sāk pārsniegt piedāvājumu, cenas aug visiem, tostarp televizoru ražotājiem.
Nav šaubu — šīs izmaksas tiks pārliktas uz patērētājiem.
Pašlaik vērojams globāls atmiņas mikroshēmu deficīts. Viedtālruņi, datori un MI sistēmas nav vienīgie, kuros arvien plašāk tiek izmantotas šīs mikroshēmas. Arvien vairāk to izmanto arī viedtelevizori, automašīnas un sadzīves tehnika, piemēram, ledusskapji, pat veļasmašīnas, lai kļūtu "gudrākas".
Visām šīm ierīcēm ir nepieciešamas tādas pašas atmiņas mikroshēmas, kuras MI uzņēmumi masveidā patērē savu datu centru darbībai.
"Tā kā šī ir bezprecedenta situācija, neviena kompānija nav pasargāta no tās ietekmes,"
ziņu aģentūrai "Reuters" sacīja viens no "Samsung Electronics" vadītājiem Tē Muns Ro, kurš uzņēmumā atbild par televizoru, viedtālruņu un sadzīves tehnikas segmentu.
"Reuters" norāda, ka globālais atmiņas mikroshēmu deficīts dod labumu "Samsung Electronics" pusvadītāju biznesam, taču vienlaikus apdraud peļņu no viedtālruņiem, kas ir uzņēmuma otrs lielākais ieņēmumu avots.
"Samsung Electronics" katru gadu pārdod vairāk televizoru nekā jebkurš cits ražotājs pasaulē. Spiediens, kas ietekmē uzņēmuma mobilo ierīču segmentu, atsaucas arī uz lielu daļu sadzīves tehnikas klāsta, tostarp televizoriem.
"Krīze ietekmē ne tikai mobilos telefonus, bet arī citas patēriņa elektronikas ierīces — no televizoriem līdz sadzīves tehnikai,"
Ro sacīja ziņu aģentūrai "Reuters". Viņš neizslēdza iespēju paaugstināt produktu cenas, norādot, ka atmiņas mikroshēmu cenu kāpuma ietekme ir neizbēgama. Vienlaikus "Samsung Electronics" kopā ar partneriem strādā pie ilgtermiņa stratēģijām, lai šo ietekmi pēc iespējas mazinātu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu