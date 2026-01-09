Balvu novadā pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāju balsis par partiju Latvija pirmajā vietā (LPV) tikušas prettiesiski ietekmētas, piedāvājot alus pudeles, nelielas naudas summas un ceptu gaļu.
Valsts drošības dienests pērn 19. novembrī rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret diviem Latvijas pilsoņiem par tā dēvēto balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Balvu novadā. Prokuratūrā apstiprināja, ka abiem vīriešiem ir celta apsūdzība.
Saskaņā ar apsūdzību, uzpirkšanas ceļā ietekmēta piecu vēlētāju griba. Četriem no viņiem par nodoto balsi solīta piecu eiro atlīdzība, turklāt vienam papildus piedāvātas sešas alus pudeles. Savukārt piektajam vēlētājam piedāvāts uzcept gaļu un lietot alkoholiskos dzērienus.
Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, vēstīja, ka balsis tikušas pirktas par labu LPV sarakstā Balvu novadā iekļautajam Ērikam Ločmelim, kurš ir no Jūrmalas un strādā Jūrmalas pašvaldības policijā. Viņš Balvu novada domē netika ievēlēts. LPV vadība norādījusi, ka par konkrēto gadījumu nav bijusi informēta, vienlaikus uzsverot, ka Ločmelis nav partijas biedrs, lai gan startējis LPV sarakstā.
Kriminālprocess par iespējamu vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu pašvaldību vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, sākotnēji tika ierosināts Valsts policijā, bet vēlāk izmeklēšanu pārņēma Valsts drošības dienests.
Tiesībsargājošās iestādes šovasar ierosinājušas arī vairākus citus kriminālprocesus par apzinātu kavēšanu personām brīvi īstenot tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu