Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valsts enerģētikā, tā reaģējot uz Krievijas raķešu un dronu triecieniem, kuros pēdējā laikā nodarīti lieli postījumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Īpaši lielas problēmas vērojamas galvaspilsētā Kijivā. "Tiks izveidots pastāvīgs koordinācijas štābs, lai risinātu situāciju Kijivā. Kopumā Ukrainas enerģētikas nozarē tiks izsludināts ārkārtējais stāvoklis," paziņoja prezidents.
Zelenskis pauda, ka Krievija izmanto bargo ziemu kā kara stratēģiju, lai vērstos pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Krievijas triecienos 13. janvāra naktī uz laiku bez elektroapgādes palika aptuveni 70% Kijivas iedzīvotāju.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.