Uzmanību piesaistījis kāds veikals Vecmīlgrāvī, kur bērnu rotaļlietu nodaļā nopērkams rotaļu tanks ar uzrakstu "Z tank". Kā norāda iedzīvotāja, tieši šis uzraksts raisījis satraukumu, jo tas nepārprotami asociējas ar Krievijas armijas simboliku. Veikalā pieejams arī plašāks kara tematisko rotaļlietu klāsts — ieroči, militāras automašīnas un citas līdzīgas preces, ziņo raidījums "Bez Tabu".
Skatītāja Sintija sākotnēji neticējusi savām acīm, taču, rūpīgāk apskatot rotaļlietu, secinājusi, ka šāda prece konkrētajā kontekstā nav pieņemama. Viņa uzsver — lai arī Vecmīlgrāvis bieži tiek dēvēts par krievvalodīgu rajonu, šis gadījums šķitis pārāk traks.
Uzrunātie garāmgājēji situāciju vērtē atšķirīgi. Kāds uzskata, ka burts pats par sevi neko nenozīmē, savukārt citi atzīst, ka konkrētajā kontekstā tas vairs nav tikai burts. "Man tas ir tikai burts," norāda Aleksejs, bet Aivars uzsver, ka
uzrakstu vajadzētu noņemt un aizstāt ar neitrālu apzīmējumu.
Latvijas Kara muzeja vēstnieks Dainis Poriņš norāda, ka šādas rotaļlietas uztveramas kā propagandas elements. Viņš uzsver, ka z burts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā kļuvis par iebrucēju armijas simbolu, un tā izmantošana — arī rotaļlietās — nes skaidru psiholoģisku vēstījumu.
“Tas ir propagandas rīks,”
uzsver Poriņš.
Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs skaidro, ka šobrīd nav konkrēta tiesiskā regulējuma, kas aizliegtu šādu rotaļlietu tirdzniecību. PTAC pārstāve Sanita Gertmane norāda — galvenais kritērijs ir drošības prasību ievērošana un atbilstošs marķējums, tomēr piebilst, ka, ņemot vērā karu Ukrainā, šādu preču tirdzniecība nav uzskatāma par atbalstāmu. Vienlaikus PTAC plāno veikt pārbaudi, lai noskaidrotu preces izcelsmi un atbilstību prasībām.
