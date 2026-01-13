Sākot ar šodienu, 13. janvāri, Rīgā un vairākās citās vietās Latvijā gaidāmi 1991. gada barikāžu 35. gadadienas atceres pasākumi.
Šodien, 13. janvārī, plkst. 18 Zaķusalā pie Latvijas Televīzijas notiks barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Paredzēts, ka pasākumā vairāk nekā 100 jaunsargi dos svinīgo solījumu un sadziedāsies. Pasākumā piedalīsies arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Zemkopības ministrija informē, ka līdz 22. janvārim darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17 ministrijas ēkas otrā stāva vestibilā notiks Latvijas Nacionālā arhīva fotoizstāde "Ar barikāžu gaišumu sirdīs". No 13. līdz 16. janvārim ārpusē pie ieejas Zemkopības ministrijā visu diennakti būs apskatāma barikāžu vēsturiskās lauksaimniecības tehnikas ekspozīcija.
No trešdienas, 14., līdz 27. janvārim Rīgā Brīvības laukumā norisināsies fotoizstāde "Mēs nosargājām Latviju". Paralēli vides izstādei 1991. gada barikāžu muzeja mājaslapā "barikades.lv" būs pieejama arī izstādes digitālā versija ar papildu fotogrāfijām.
Piektdien, 16. janvārī, no plkst. 10 līdz 15 Saeimas Baltiešu zālē un tiešsaistē plānota konference "1991. gada janvāra barikādes kā tautas pretestības totalitārajam režīmam izpausme un mācības mūsdienām". Šajā dienā plkst. 16 piemiņas vietā "Baltais krusts" pie Vecmīlgrāvja tilta notiks atceres pasākums pirmajam 1991. gada barikādēs kritušajam Robertam Mūrniekam. Viņu Rīgas omonieši sašāva 1991. gada 16. janvārī uzbrukuma laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Mūrnieka bēres 1991. gada 19. janvārī pārvērtās par tautas manifestāciju, un uz bērēm ieradās tūkstošiem ļaužu.
Sestdien, 17. janvārī, būs atvērto durvju diena vairākos 1991. gada barikāžu norises objektos – Saeimā, Ministru kabinetā, Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā, kā arī SIA "Tet" Dzirnavu ielā. 17. janvārī plkst. 17 Doma laukumā notiks svētku lielkoncerts "1991. gada barikādēm – 35". Svētdien, 18. janvārī, plkst. 15 Ķīpsalas izstāžu hallē notiks svētku koncerts 1991. gada barikāžu dalībniekiem "Mēs nosargājām Latviju".
Otrdien, 20. janvārī, ir 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, kas tiks plaši atzīmēta Rīgā un Latvijas novados. Plkst. 9.55 visā Latvijā skanēs baznīcu zvani, godinot barikāžu dalībniekus un būs veltīti "Barikādēm 35". Šajā dienā visās Latvijas skolās plānota mācību stunda "1991. gada barikādes – Latvijas brīvības cīņa par demokrātiju un neatkarību", lai jauniešiem skaidrotu barikāžu nozīmi un veicinātu vēsturiskās atmiņas saglabāšanu.
20. janvārī, plkst. 18 Rīgas Domā galvaspilsētas pašvaldība rīkos barikāžu atceres koncertuzvedumu "Ar dziļuma spēku". Programmā skanēs kormūzika, solo dziesmas un mūzika ērģelēm.
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais izceļ – barikādes bija vieta, kur izcīnīta brīvība, bet 1991. gada barikāžu muzejs ir vieta, kur šī brīvība tiek glabāta un izstāstīta tālāk nākamajām paaudzēm.
"Šogad īpaši aicinu barikāžu dalībniekus un viņu ģimenes uzticēt muzejam savus barikāžu laika priekšmetus, fotogrāfijas, lai jaunieguvumu izstādē personiskās relikvijas kļūtu par daļu no kopīgās Latvijas brīvības stāsta arī nākamajiem 35 gadiem un tālāk. Jo vairāk šīs liecības apkopsim un saglabāsim šodien, jo stiprāka būs mūsu kopīgā vēsturiskā atmiņa rīt," saka Zaļais.
1991. gada janvārī notika Latvijas neatkarības pretinieku mēģinājums apturēt neatkarības atjaunošanas procesu un gāzt Latvijas Republikas likumīgo varu. Lai pretotos šādai rīcībai, 13. janvāra vakarā Rīgā ap daudziem stratēģiski svarīgiem objektiem, tostarp Augstākās Padomes ēku, Daugavas tiltiem un Latvijas Televīzijas ēku Zaķusalā, sāka celt barikādes. Mierīgie iedzīvotāji barikādēs parādīja visai pasaulei gatavību ziedot savu dzīvību, aizstāvot Latvijas valsts neatkarību. Dežūrās pie barikādēm iesaistījās liels skaits iedzīvotāju, tām kļūstot par spilgtu visaptverošas valsts aizsardzības piemēru Latvijas vēsturē.
Vēsturnieka Jura Ciganova rakstu "Kad pasaule nepaspēja novērsties; 1991. gada janvāra barikādēm – 35", kurā izvērtēti gan starptautiskie notikumi, gan norises Latvijā 1991. gadā, lasiet žurnālā "Mājas Viesis" un portālā "lasi.lv".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu