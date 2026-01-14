Viktora Orbāna vadītās Ungārijas lēmums piešķirt politisko patvērumu un starptautisko aizsardzību bijušajam Polijas tieslietu ministram Zbigņevam Zjobro, kuru dzimtenē apsūdz varas ļaunprātīgā izmantošanā un citās noziedzīgās darbībās, kārtējo reizi liek runāt par Budapeštas izaicinošo politiku, kas virzīta pretēji Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajām normām.

Ministra mahinācijas

Populistiskās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) biedrs Zbigņevs Zjobro Polijas tieslietu ministra un ģenerālprokurora pienākumus pildīja laikā no 2015. līdz 2023. gadam, līdz PiS vēlēšanās zaudēja varu Donalda Tuska vadītajai proeiropeiskajai koalīcijai. Polijai vēl tagad jāsaskaras ar sekām konfliktam starp toreizējo Polijas valdību un Eiropas Komisiju, jo Zjobro ministra pilnvaru periodā Polijā veica plašus pārkārtojumus tiesu sistēmā, kas faktiski iedibināja valdības kontroli par augstākajām tiesu institūcijām. Briseles ieskatā tā bija atkāpšanās no demokrātijas, ES tiesu standartiem un apdraudēja tiesiskumu visā blokā. 

