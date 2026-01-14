ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka ASV kontrole pār Grenlandi ir vitāli nepieciešama, lai īstenotu viņa ieceri izveidot pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmu "Zelta kupols".
"Savienotajām Valstīm nacionālās drošības dēļ nepieciešama Grenlande. Tā ir vitāla "Zelta kupolam, kas tiek veidots," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" norādījis Tramps.
"NATO kļūs daudz draudīgāka un efektīvāka, Grenlandei atrodoties Savienoto Valstu rokās. Jebkas mazāks par to nav pieņemams," uzsvēris Baltā nama saimnieks.
Ar šo paziņojumu ASV prezidents nācis klajā pirms vēlāk trešdien paredzētās Dānijas un Grenlandes ārlietu ministru vizītes Baltajā namā, kur tiem paredzēta tikšanās ar viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio.
Dažas stundas pirms sarunām Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens, cenšoties mazināt ASV bažas par Grenlandes drošību, paziņoja, ka Kopenhāgena stiprinās savu militāro klātbūtni salā, kā arī ved sarunas ar sabiedrotajiem par NATO klātbūtnes palielināšanu Arktikā.
Tramps savukārt norādījis, ka NATO jāuzņemas loma daudzslāņainas pretraķešu sistēmas izveidē.
"Ja mēs to nedarīsim, to darīs Krievija un Ķīna, un to nedrīkst pieļaut," uzsvēris prezidents.
Grenlandes valdība: ASV nodoms pārņemt salu ir nepieņemams
Grenlandes valdība pirmdien paziņoja, ka tā nekādos apstākļos nevar piekrist tam, ka ASV pārņem Grenlandi, vienlaikus uzsverot, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.
"Savienotās Valstis ir vēlreiz apliecinājušas savu vēlmi pārņemt Grenlandi. Ar to Grenlandes valdošā koalīcija nekādos apstākļos nevar samierināties," paziņojumā norādīja Dānijas autonomās teritorijas valdība, nostāju paužot pēc atkārtotiem ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem pārņemt salu ASV kontrolē.
Valdība piebilda, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.
