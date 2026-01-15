Kazāks izvirzās kā viens no diviem vēlamajiem kandidātiem uz ECB viceprezidenta amatu

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks tiek izskatīts kā viens no diviem kandidātiem uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) viceprezidenta amatu, liecina Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājas Aurores Lalukas paziņojums par šodienas neformālo viedokļu apmaiņu ar ECB viceprezidenta amata kandidātiem.
Šodien Ekonomikas un monetārās komitejas locekļi rīkoja neformālu viedokļu apmaiņu ar sešiem kandidātiem uz nākamo ECB viceprezidenta amatu.
Komitejas koordinatori, kas pārstāvēja komitejas sastāva lielāko daļu, atbalstīja Kazāku un Mario Centeno kā vēlamos kandidātus šim amatam.
Kā ziņots, valdība decembrī apstiprināja Kazāka kandidatūru ECB valdes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Finanšu ministrijai (FM) uzdots informēt Eiropas Savienības (ES) Padomi par Latvijas izvirzīto kandidātu. Tāpat FM un Ārlietu ministrijai uzdots, koordinēti sadarbojoties, lobēt Kazāku šim amatam.
Saskaņā ar Līgumu par ES darbību ECB valdē ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un četri valdes locekļi. Viņus pēc ES Padomes ieteikuma, ko tā sniedz pēc apspriedes ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, ieceļ Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu no izvirzītajiem kandidātiem - personām ar nevainojamu reputāciju un profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos.
ECB valdes locekļu amata pilnvaru laiks ir astoņi gadi, un to nepagarina. Tikai ES dalībvalstu pilsoņi var būt par ECB valdes locekļiem. ECB valdē līdz 2027. gada beigām, ņemot vērā esošo valdes locekļu pilnvaru laikus, būs jāpārvēlē četri valdes locekļi, tajā skaitā valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Esošā ECB viceprezidenta Luisa de Gindosa pilnvaru termiņš beigsies 2026. gada 31. maijā, tāpēc Latvijai ir iespēja izvirzīt savu kandidātu šim amatam.
FM norāda, ka Kazāks ir starptautiski atzīts makroekonomists ar plašu profesionālo pieredzi monetārajā politikā, finanšu stabilitātē un banku sektorā, un viņa izvirzīšana būtiski stiprinātu Latvijas pārstāvniecību ES institūcijās.