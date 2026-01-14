Šonedēļ lielā biatlona elpa pieskarsies Latvijai – Madonā risināsies Starptautiskās biatlona savienības (IBU) junioru kausa posms, kurā augstus rezultātus cer sasniegt arī mūsu labākie jaunās paaudzes sportisti.
Estere Volfa un Rihards Lozbers iekļuvuši Latvijas izlasē startam olimpiskajās spēlēs, Pasaules kausa rūdījums arī Elzai Bleidelei.
Sportiski gēni
Ļoti cerīgi sevi uz lielās biatlona skatuves pieteicis talsenieks Rihards Lozbers, kurš martā savā 16. dzimšanas dienā debitēja Pasaules kausā un šajā ziemā IBU kausā bijis pirmajā trijniekā slēpošanas ātrumā. Precizitāte šaušanā vēl ir jātrenē, bet arī ar kļūdām trīs reizes bijis pirmajā divdesmitniekā. Viņam decembrī bija iespēja startēt Pasaules kausa posmā Hohfilcenē, kur arī distancē ļoti cienījams solis (43. laiks).
"Nebiju gaidījis, ka progress slēpošanā būs tik liels, nedaudz labāka kļuvusi arī šaušana, tas ir tāds ilgāks process, vēl vajadzīgs laiks. Varu teikt, ka ar pagājušo gadu esmu apmierināts. Debitēt Pasaules kausā – sajūtas bija īpašas, tādā atmosfērā nebiju startējis, turklāt divi labākie biatlonisti (norvēģu brāļi Johanness un Tarjei Bē) pēc šiem mačiem beidza karjeru. Johanness bija mans elks," "Latvijas Avīzei" atzīst Rihards Lozbers. Ņemot vērā ātro slēpošanu, viņš jau izpelnās komplimentus kā nākamais Andrejs Rastorgujevs. "Ir forši, ka tevi redz un tā runā, bet vēl daudz darba, lai būtu tādā līmenī," apzinās Rihards, piebilstot, ka viņu uz trenēšanos nevajagot motivēt, jo ir ļoti mērķtiecīgs.
Lozbers iekļauts Latvijas izlasē startam Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs februārī: "Kopš vasaras strādāju, lai tas izdotos. Sezonas sākums bija ļoti labs, tāpēc pašam nebija liels pārsteigums. Kad oficiāli paziņoja, emocijas bija lieliskas, pirmajam pazvanīju tētim, viņš bija ļoti priecīgs." Atklāšanas ceremonija acīmredzot ies secen, jo nākamajā dienā ir starts. No citiem Latvijas sportistiem sekošot līdzi hokeja izlases spēlēm un distanču slēpošanai.
Sportiskie gēni Rihardam ir no tēva Ainara, kurš jaunībā nodarbojās ar treka riteņbraukšanu, mācījās Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Dēls kopš četru gadu vecuma bija kalnu riteņbraukšanā, ziemā formas uzturēšanai trenējies biatlonā un pirms diviem gadiem tam pievērsies nopietni, redzot lielākas iespējas sasniegt augstāko līmeni. Riharda treneris ir Kārlis Vanags, kurš šovasar iecelts arī par Latvijas vīriešu izlases galveno treneri.
Rihards Lozbers mācās Talsu 2. vidusskolas 10. klasē. Lielāko daļu mācību gada viņš atrodas ārpus Latvijas, bet skolotāji un direktors atbalsta, lai varētu apvienot sportu un skolu. Patīkot bioloģija, sarežģītāk ejot ar matemātiku. Brīvajos brīžos labprāt uzspēlē datorspēles – futbolu, basketbolu.
Studijas Somijas augstskolā
Elza Bleidele pirms trim gadiem Madonā startēja Eiropas junioru čempionātā biatlonā. "Tās bija ugunskristības. Mums šķita, ka esam lielas, bet patiesībā bijām ļoti mazas. Kopumā forša pieredze, vienas no pirmajām lielajām sacensībām," atminas šobrīd 20 gadus vecā Bleidele. "Šoreiz ir nedaudz citādi, nav īpaša uztraukuma, gribu izbaudīt sacensības mājās." Aukstums viņu nebaidot, svētku laikā trenējās augstkalnu nometnē Itālijā, kur bija -20 un vēl zemāka temperatūra, līdz ar to šo nedēļu Latvijā pat varot saukt par diezgan siltu.
Olimpiskajā sastāvā Elzai neizdevās iekļūt. Esot vilšanās par to, ka neparādīja to, kam bija gatava. Bet viņa optimistiski raugās nākotnē, saprotot, ka šī tāpat nebūtu bijusi olimpiāde, kurā spētu konkurēt par augstām vietām. Mērķis ir kvalificēties 2030. gada olimpiskajām spēlēm.
Elza Bleidele biatlonā trenējas kopš deviņu gadu vecuma, šim sporta veidam Cēsu pusē augusī sportiste pievērsās, jo kaimiņos dzīvo trenere, kādreizējā biatloniste Anžela Brice.
Bleidele absolvējusi Cēsu Valsts ģimnāziju un otro gadu studē starptautisko biznesu Hemēnlinnas Universitātē Somijā. Kopā jāmācās trīsarpus gadi.
"Skatījos opcijas, lai studijas varētu apvienot ar sportu. Somijas variants patika, jo gribēju pamēģināt mācīties citādā formātā nekā Latvijā, turklāt tur visiem eiropiešiem studijas ir bez maksas. Viss notiek pilnībā attālināti.
Nelieku lielu uzsvaru uz sekmēm, galvenais ir izdarīt obligāto, plus vairāk paskatos to, kas pašai interesē. 80 procenti ir grupu darbs, studē arī 30 un 40 gadus veci cilvēki, tas ir nozīmīgs ieguvums un man patīk," apmierināta ar izvēli ir Elza Bleidele.
Lozbers un Bleidele nākamnedēļ piedalīsies Eiropas junioru čempionātā Somijā, bet pēc olimpiskajām spēlēm būs pasaules junioru čempionāts Vācijā.
Otro reizi Latvijā
Šāda mēroga biatlona sacensību rīkošana Latvijai tikusi otro reizi. Pirms trim gadiem turpat "Smeceres silā" Madonā notika Eiropas junioru čempionāts. Šoreiz siltās ziemas dēļ bija ļoti tuvu tam, lai sacensību organizēšana izslīdētu no madoniešu rokām, gala atbildi vajadzēja dot līdz decembra beigām, un tieši tad arī Latvijā ieplūda aukstākas gaisa masas. Kas gandrīz iedzina mūsējos otrā grāvī, Vidzemes augstienē tika solīti pat zem mīnus 20 grādiem, taču izskatās, ka tik brangs sals tomēr nekodīs, un sezonas trešais IBU kausa posms, uz kuru ieradušies sportisti no vairāk nekā 20 valstīm, varēs notikt, kā plānots.
IBU junioru kauss
- 14. janvārī – 10.30 10 km sprints vīriešiem, 14.20 7,5 km sprints sievietēm
- 16. janvārī – 10.30 10 km sprints vīriešiem, 14.20 7,5 km sprints sievietēm
- 17. janvārī – 10.45 12 km masu starts vīriešiem, 13.30 9 km masu starts sievietēm
