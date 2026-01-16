Zemgales rajona tiesa piespriedusi kādam vīrietim 15 gadu cietumsodu un noteikusi probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem par seksuālu vardarbību pret savu mazgadīgo meitu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret vēl diviem mazgadīgiem bērniem.
Tiesā noskaidrots, ka apsūdzētais laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2023. gada maijam, dzīvojot kopā ar meitu, kura nebija sasniegusi 16 gadu vecumu, atkārtoti pret viņu vardarbīgi veica seksuāla rakstura darbības.
Vīrietis apzināti izmantoja brīžus, kad ar meitu atradās vienatnē un nebija citu personu, kas varētu traucēt noziedzīgajai rīcībai. Viņš izmantoja bērna uzticēšanos tēvam un meitenes bezpalīdzības stāvokli — sava vecuma dēļ cietusī nespēja pilnībā izprast notiekošā būtību un nozīmi, kā arī nespēja pretoties.
Papildus tam apsūdzētais, atrodoties alkohola reibumā, vairākkārt izturējās pret meitu emocionāli, cietsirdīgi un vardarbīgi. Tēvs bērnam draudēja, ka gadījumā, ja notikušais tiks atklāts, ģimene tikšot izjaukta, viņai nebūšot mātes un meitene nonākšot "adopcijas centrā".
Būdams persona, no kuras bērni bija gan materiāli, gan citādi atkarīgi, vīrietis cietsirdīgi izturējās arī pret pārējiem saviem mazgadīgajiem bērniem, nodarot viņiem būtiskas psihiskas ciešanas. Viņš regulāri kliedza uz bērniem, aizskāra viņu pašcieņu, psiholoģiski ietekmēja, bet, esot dažādu apreibinošu vielu ietekmē, kļuva agresīvs — grūstīja, raustīja, lamājās ar necenzētiem vārdiem, pazemoja un apsaukāja bērnus.
