Atzīmējot barikāžu 35. gadadienu, šodien, 17. janvārī, notiek atvērto durvju diena 1991. gada barikāžu norises vietās, tostarp parlamentā, informē Saeimas Preses dienests.
No pulksten 11.00 līdz 18.00 ikviens var apmeklēt ekspozīciju "Barikādēm — 35", kas izvietota Saeimas nama Lielajā vestibilā Jēkaba ielā 11, Rīgā. Ekspozīcijā apskatāmas gan barikāžu laikā tapušas fotogrāfijas, gan Saeimas rīkotā jauniešu fotokonkursa "Misija: fotogrāfs" laureātu darbi. Par tā laika notikumiem vēsta arī videostāsts, savukārt pie Saeimas nama aplūkojami vēsturiskie transportlīdzekļi.
Pasākuma laikā apmeklētāji var satikt barikāžu laikabiedrus, kuri dalās personīgajos stāstos un atmiņās par 1991. gada janvāra notikumiem Augstākajā padomē un pie parlamenta.
Savukārt pulksten 17 Doma laukumā, paredzēts svētku lielkoncerts "1991. gada barikādēm — 35", kas veltīts janvāra barikāžu 35. gadadienai. Par to pavēstīja Tieslietu ministrija, kas iesaistīta pasākuma rīkošanā.
Lielkoncertā izskanēs gan Atmodas laika zīmīgās dziesmas, gan mūsdienu skaņdarbi, kuros saglabātas tā laika noskaņas. Pasākuma režisors Juris Jonelis norāda, ka koncerts iecerēts kā "dzīvs satikšanās brīdis starp pagātni un šodienu".
Uz skatuves kāps solisti Ieva Akuratere, Katrīna Altenburga, Eduards Rediko un Ints Teterovskis, kā arī grupas "Pērkons", "Līvi", "Sudden Lights", vīru kopa "Vilki" un folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači".
Pasākumā piedalīsies arī jauniešu koris "Balsis", jauktais koris "Līgo", Zemessardzes koris "Stars", Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris "Frekvence" un meiteņu koris "Gamma". Lielkoncerta muzikālais vadītājs ir Ints Teterovskis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu