Par spīti zemajai gaisa temperatūrai un Anglijai neierastajam sniegam, gumijas laivas turpina peldēt pāri Lamanša šaurumam arī šogad.  

Apvienotās Karalistes (AK) valdība tiek kritizēta par bezspēcību cilvēktirgotāju un migrācijas apturēšanā, tādēļ daudzi briti nolēmuši lietas ņemt savās rokās, gan dodoties uz Franciju, lai bojātu migrantu laivas, gan protestējot pret migrantu izmitināšanu pašu mājās.

Cerības uz franču policiju – veltas

AK jau vairākus gadus piešķir īpašu finansējumu franču pusei Lamanša šauruma migrācijas apturēšanai: dažādi maksājumi kopā veido apmēram 200 miljonus EUR gadā. Pagājušā gada jūlijā pēc kārtējām divpusējām sarunām, AK pieprasot apturēt migrantu laivas 300 metrus no krasta, Francijas prezidents Emanuels Makrons piekrita atļaut franču policistiem veikt nepieciešamās darbības tikmēr, kamēr laivas atrodas seklajos piekrastes ūdeņos.

Bija iecerēts, ka policija varētu sabojāt, piemēram, laivu dzinējus, tā padarot peldlīdzekļus jūras šauruma šķērsošanai nederīgus, tomēr decembrī franču policijas arodbiedrības nobloķēja šos plānus, par iemeslu minot bažas, ka policisti varētu tikt izdoti kriminālvajāšanai.

