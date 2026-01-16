Aitkopji ceļ trauksmi par pieaugošajiem vilku uzbrukumiem mājlopiem, norādot, ka nomedījamo vilku limits ir pārāk zems un ārpuskārtas medību atļaujas pēc limita izsmelšanas tiek izsniegtas ļoti reti. Tikmēr atbildīgā valsts iestāde uzsver — vilku populācija ir jāsaudzē un limits noteikts, balstoties zinātniskos datos, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Aitkopei Gitai ir saimniecība Asares ciema Jēkabpils novadā. Saimniecība jau iepriekš cietusi no vilku uzbrukumiem. Gita stāsta, ka ap gadu miju mednieki viņas mežā bija izsekojuši četru vilku baram un gatavojās medībām, taču tās nevarēja notikt, jo atļaujas bija beigušās.
Vilku medību sezona ilgst no jūlija vidus līdz 31. martam, un šajā sezonā atļauts nomedīt 370 vilkus. Tomēr limits parasti tiek sasniegts krietni pirms sezonas beigām, kas, pēc lopkopju domām, ļauj plēsējiem netraucēti sirot. Gita norāda, ka vilki arvien biežāk parādās apdzīvotās vietās:
"Dienas laikā vilki iet pa māju pagalmiem!".
Oficiālā statistika liecina, ka 2020. gadā vilku uzbrukumos cieta 115 mājdzīvnieki, bet 2023. gadā šis skaits pieauga līdz gandrīz 600. Pērn plosīto dzīvnieku skaits samazinājās līdz 336, taču tiek pieļauts, ka patiesie dati ir lielāki, jo par visiem gadījumiem netiek ziņots.
Latvijas aitu audzētāju asociācijā uzsver, ka vilku dēļ daļa saimniecību vairs nespēj turpināt darbu. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs norāda:
"Statistika ir šausmīga."
Viņš piebilst, ka vilku populācija, viņaprāt, pārsniedz bioloģiski nepieciešamo.
Savukārt Valsts meža dienestā skaidro, ka vilks Latvijā ir aizsargājama suga un medību limits balstīts izpētē. Dienestā uzsver, ka ārpuskārtas atļaujas izsniedzamas tikai gadījumos, ja vilks apdraud cilvēku, bet uzbrukumi aitām tiek uzskatīti par dabisku parādību.
VMD vienlaikus norāda, ka limits nav nemainīgs un nākotnē var tikt pārskatīts, kā arī aicina lopkopjus izmantot Eiropas Savienības atbalstu preventīvu pasākumu veikšanai. Aitkopji gan atzīst, ka žogi ne vienmēr spēj atturēt vilkus no uzbrukumiem.
Plašāk uzziniet 15. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
Vilku medību sezona noslēgusies
Latvijā noslēgusies 2025./2026. gada vilku medību sezona, jo sasniegts maksimāli atļautais nomedīšanas apjoms — kopumā nomedīti 370 vilki, informēja Valsts meža dienestā (VMD).
Visvairāk vilku šajā sezonā nomedīti Madonas novadā, kur fiksēti 39 dzīvnieki. Nākamajās vietās seko Valmieras novads ar 31 nomedītu vilku, Gulbenes novads ar 23, Ludzas novads ar 21, kā arī Cēsu, Dienvidkurzemes un Smiltenes novadi, kuros katrā nomedīti pa 18 vilkiem.
VMD norāda, ka 2025./2026. gada medību sezonā kopējais pieļaujamais vilku nomedīšanas limits tika palielināts no iepriekšējiem 300 līdz 370 dzīvniekiem.
