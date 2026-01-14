Traģiskā avārija ar trim bojāgājušajiem Tukuma novadā svētdien notikusi, vieglajam auto iebraucot pretējā joslā un saduroties ar kravas transportlīdzekli, liecina Valsts policijas rīcībā esošā informācija.
Policijā skaidro, ka avārijā uz Ventspils šosejas bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi, lai arī sākotnēji ziņots par sešiem. Sākotnēja informācija liecina, ka "Toyota" automašīnas vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretim braucošo "Volvo" kravas automašīnu. Pēc tam notika sadursme ar vēl trīs automašīnām. Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" vēstīja, ka viens no bojāgājušajiem ir bijušais Salaspils novada domes deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība). Tāpat LTV ziņo, ka visi trīs cilvēki, kuri traģiski gāja bojā, bijuši saistīti ar Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" – šajā institūtā strādājis E. Moisejs. Savukārt Valērijs Boskačenko un Vladislavs Bokta iepriekš bijuši šā institūta darbinieki.
Nelaime, kurā dzīvību zaudēja trīs automašīnas "Toyota Hilux" braucēji, notika svētdien pēc trijiem pēcpusdienā, šosejas Rīga–Ventspils 49. kilometrā. Ceļš tur esot labi pārredzams un līdzens. Arī VSIA "Latvijas valsts ceļi" apstiprinājuši, ka ceļš bijis vairākkārt tīrīts.
Raidījumam "Degpunktā" satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norādīja, ka līdzīgi smagi negadījumi šajā vietā notiek ar satraucošu regularitāti. Pēc viņa teiktā, automobilis "Toyota" zaudējis vadāmību nezināmu iemeslu dēļ, iebraucis pretējā kustības joslā un sadūries ar kravas transportlīdzekli, bet vēl trīs automašīnas nobraukušas no ceļa.
Eksperts uzsver, ka mainīgos ziemas laikapstākļos autovadītājiem īpaši jāpielāgo braukšanas ātrums un jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim, tostarp riepu protektora dziļumam un apgaismojumam.
"Ceļa apstākļi bija ziemas apstākļi, ļoti tipiski, zīmīgi apstākļi. Ar kādiem vadītājiem mums ir šajās dienās jārēķinās," komentēja Oskars Irbītis. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks Jānis Celmiņš:
"Iespējams, ņemot vērā ziemas apstākļus, visdrīzāk viņš netika galā ar transportlīdzekļa vadību. Vai tur bija pārsniegts ātrums, vēl nevaram spriest. To parādīs izmeklēšana."
Aculiecinieku uzņemtajos fotoattēlos redzams, ka zem kravas auto daļēji paslīdējis arī "Audi" markas auto. "Šis "Audi" tika cauri tā, ka ir nedaudz bojāta priekšdaļa, bet visa salona daļa ir pilnībā vesela. Un līdz ar to šie cilvēki, kā viņi paši runāja, negadījuma vietā droši var svinēt otru dzimšanas dienu," intervijā LTV piebilda Irbītis. Viņš arī piebilda, ka pārējie autovadītāji, redzot negadījumu, pieņēmuši pareizu lēmumu – iebraukt salīdzinoši lēzenā grāvī, kur sniegs amortizējis triecienu.
Mediji vēsta, ka vīrieši, kas atradās automašīnā "Toyota Hilux", braukuši no medībām. Raidījums "Degpunktā" ziņoja, ka kravas kastē bijušas mežacūkas ķermeņa atliekas un galva – iespējams, mednieku sadalītā medību trofeja.
Sadursmē iesaistītā kravas automašīna piederot zviedru kompānijai "NTEX". Tās pārstāvis Latvijā "Degpunktā" žurnālistiem teicis, ka kravas auto šoferim tiks iedotas brīvdienas, lai sakārtotu mentālo veselību. "Šoferim viss ir kārtībā. Palaimējās. Morāli galīgi nav labi, bet fiziski, jā..." teicis Ivars Kukulis, SIA "NTEX" direktors. Viņš piebildis, ka kraviniekam, veicot tehnisko apskati, bija noņemts video reģistrators, tāpēc no kabīnes video liecības nav.
EKRĀNUZŅĒMUMS NO "SADURSME.LV" SOCIĀLO TĪKLU KONTA
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu