Rīgā iecerēts veikt Akmens tilts remontu, par to šodien tika runāts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē.
Komiteja izskatīja domes lēmumprojektu par Rīgas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu 2026.–2027. gadam. Starp vairākiem iecerētajiem projektiem dokumentā iekļauta arī Akmens tilta atjaunošana, kam paredzēti 8,7 miljoni eiro. Vēl aptuveni 400 000 eiro nepieciešami projekta dokumentācijas sagatavošanai.
Deputātiem tika skaidrots, ka
tilta remonts plānots balstoties uz ekspertu atzinumiem par darbu nepieciešamību.
Opozīcijas pārstāvji kritizēja gan Akmens tilta, gan citu projektu iekļaušanu investīciju plānā, uzsverot, ka izmaksas ir pārāk augstas un pašvaldībai būtu jānosaka citas prioritātes. Kā piemērs tika minēta lietus ūdens kolektora pārbūve vienā krustojumā, kuras izmaksas varētu sasniegt vienu miljonu eiro.
Vienlaikus deputātiem tika norādīts, ka konkrētais projekts paredz ne tikai lietus ūdens kolektora izbūvi, bet arī satiksmes infrastruktūras pārbūvi attiecīgajos ielu posmos.
Kritika tika pausta arī par mežaparku izveidi un citu zaļās infrastruktūras projektu attīstību.
