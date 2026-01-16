Šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros stiliste Indra Salceviča ciemojās pie tantras speciālistes Ievas Adamss, lai ieskatītos viņas iespaidīgajā garderobē. Ievas mīļotais vīrietis šo plašo telpu, kas pārpildīta ar dažādiem tērpiem, dēvē par "Nārniju". Starp neskaitāmajām drēbēm uzmanību piesaistīja kas īpašs – pilnīgi jauna kāzu kleita.
Lai gan Ievas dzīvesbiedrs ikdienā labprāt lieto laulātās draudzenes apzīmējumu, pati lektore pret šādu statusu izturas noraidoši. Viņa atklāti atzina: "Viņš staigā apkārt un skandina – mana sieva, mana sieva. Es saku – aizveries. Tu vari mani saukt par savu draudzeni, sievieti, mūzu, bet ne jau fucki*g par sievu. Vot, tā es nebūšu vairs nekad."
Kā izrādās, tērpu arsenālā esošās kāzu kleita nav domātas personīgām svinībām – tā palikusi no laika, kad Ieva darbojās kā modele. Viņa kategoriski uzsver, ka oficiāla savienība vairs neietilpst viņas plānos: "Tāpēc negaidiet, precēties es vairs netaisos."
Savu pozīciju viņa pamato ar personīgo briedumu un neatkarību, norādot, ka sievas loma viņas dzīvē jau ir pagātne: "Tā loma man ir izdzīvota. Man ir balsstiesības, iztikas līdzekļi un respekts arī bez oficiāla štampa pasē."
Neskatoties uz skepsi pret dokumentu parakstīšanu, Ievas 50. jubilejas ceļojums uz Indiju kopā ar draugu Vladimiru neizpalika bez romantiskām afērām. Tur pāris piedzīvoja neoficiālu rituālu, kas aizsākās pavisam spontāni: "Retrīta laikā bija paredzēti dažādi rituāli: pārģērbties vietējās drēbēs, nopirkt sari, kādu skaistu tautas tērpu. Un tad mūsu grupai tika jautāts: "Mums rītdien ir simbolisks kāzu rituāls, kurš vēlas?!" Un te pēkšņi Vladimirs paceļ roku un iesaucas: "Mēs, mēs, mēs!" Uz ko es iebildu: "Nē!" Bet Vladimirs sagrāba manu roku un pacēla to augšā, saucot: "Jā, jā, jā! Mēs!" Un tā tas arī notika."
Šis notikums vainagojās ar briljanta gredzenu un bildinājumu, ko Ieva pieņēma, tomēr viņa uzsver, ka tam nav juridiska spēka. Pēc vietējā garīgā skolotāja vārdiem, šis rituāls abus ir saistījis uz daudz ilgāku laiku nekā viena mūža garumā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu