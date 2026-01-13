Ukrainas Drošības dienesta (SBU) Speciālo operāciju centrs "Alfa" kopā ar Ukrainas Jūras spēku vienībām veicis triecienu dronu rūpnīcas "Atlant Aero" ražošanas ēkām Taganrogā Krievijas Rostovas apgabalā, otrdien paziņojis SBU.
Trieciena rezultātā objektā notika vairāki sprādzieni un izcēlās ugunsgrēks, ziņo SBU.
"Atlant Aero" ražo "Molnija" tipa uzbrukuma un izlūkošanas bezpilota lidaparātus, kā arī lidrobotu "Orion" detaļas.
"Rūpnīcas sagrāve samazinās bezpilota lidaparātu ražošanas apjomu un vājinās okupantu tehniskās iespējas veikt izlūkošanas un uzbrukuma operācijas, izmantojot bezpilota lidaparātus," paziņojis SBU.
Iepriekš par bezpilota lidaparātu uzbrukumu Taganrogai ziņoja pilsētas varasiestādes. Tajā pašā laikā Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars apgalvoja, ka neviens cilvēks neesot cietis, bet bojāts kāds "reklāmas objekts".
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 25 raķetēm un 293 droniem
Kijiva, 13. janv., LETA--UKRAINSKA PRAVDA. Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 25 raķetēm un 293 dažādu tipu droniem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
No tiem 240 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem cīņas līdzekļiem. Notriektas arī septiņas raķetes - divas ballistiskās raķetes "Iskander M" un piecas spārnotās raķetes "Iskander K".
Fiksēti raķešu un dronu trāpījumi 24 vietās.
No 293 droniem aptuveni 200 bija uzbrukuma lidroboti "Shahed".
Krievija izšāva 18 raķetes "Iskander M" un septiņas "Iskander K", ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Uzbrukumā Harkivai Ukrainas austrumos naktī uz otrdienu nogalināti četri cilvēki, paziņojis Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oļehs Siņehubovs. Vēl seši cilvēki šajā uzbrukumā ievainoti. Viens no krievu lidrobotiem trāpījis kādā bērnu veselības aprūpes iestādē, izraisot ugunsgrēku, pavēstījis Harkivas mērs Ihors Terehovs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
