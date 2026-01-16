2025. gadā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) palīdzību Latvijā uzsākts 31 investīciju projekts.
Šo projektu kopējais apjoms sasniedz 1,01 miljardu eiro, tos īstenojot, tiks izveidotas 1350 jaunas darba vietas.
Aizvadītajā gadā lielākie investīciju projekti bijuši saistīti ar bioekonomiku, viedo enerģētiku, augstas pievienotās vērtības ražotņu attīstību, IKT un citu nozaru projektiem. Piemēram, enerģētikas jomā iecerēta atjaunīgās degvielas ražotnes būvniecība Rīgas brīvostas teritorijā, kur Ukrainas uzņēmums "Pars Terminal" plāno ieguldīt 120 miljonus eiro.
Vēl kā viens no lielākajiem 2025. gada investīciju veiksmes stāstiem minama Japānas tehnoloģiju uzņēmuma "Epson" izvēle atklāt Eiropas Biznesa pakalpojumu centru Rīgā, paredzot tam sešu miljonu eiro ieguldījumu un 150 jaunu darba vietu izveidi. Rīga šim projektam izvēlēta, izdarot izvēli starp 28 pilsētām 18 valstīs, un būtiski izšķirošie faktori bijuši Latvijas atrašanās vieta, stabilitāte, izmaksu konkurētspēja, kā arī darbaspēka kvalifikācija un valodu prasmes. Biznesa pakalpojumu centru Rīgā atvērs arī Kanādas digitālo tehnoloģiju uzņēmums "NtangledState", kur plānotas 200 jaunas darba vietas un investīcijas 25 miljonu eiro apmērā. Uzsākta arī vairāku aizsardzības jomas projektu īstenošana, piemēram, Igaunijas uzņēmums "Frankenburg Technologies" investēs 10 miljonus eiro tuva darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības raķešu ražotnes izveidē.
"Mūsu priekšrocība ir ātrums un prognozējamība, un tieši tādēļ būtiski ir tādi instrumenti kā "Zaļais koridors", lielo investīciju projektu atbalsts ar kapitāla atlaidi un Lielo stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu padome, ko vada Ministru prezidente. Šāds atbalsts būtiski paātrina investoru lēmumu pieņemšanu un projektu īstenošanu. Arī 2026. gadā esam izvirzījuši mērķi sasniegt vismaz vienu miljardu eiro piesaistīto investīciju, tādēļ turpināsim darbu ar LIAA investīciju portfeli – tajā šobrīd ir aptuveni 180 projekti, un to kopējais investīciju potenciāls pārsniedz 17 miljardus eiro," uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju LIAA prioritāri strādā ar viedās specializācijas projektiem bioekonomikas, viedās enerģētikas, digitālo tehnoloģiju, viedo materiālu un fotonikas, biomedicīnas un aizsardzības industrijas nozarēs.
