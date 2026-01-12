Svētdien, 11. janvārī, 101 gada vecumā mūžībā aizgājis latviešu zinātnieks un atmodas laika sabiedriskais aktīvists Jānis Danoss, sociālajos medijos apliecinājusi viņa mazmeita Una Rozenbauma.
Jānis Danoss dzimis 1924. gada 18. jūlijā.
Viņš bija viens no 1988. gada Tautu foruma aicinājuma parakstītājiem, bet Atmodas laikā darbojās kā Latvijas Tautas frontes referents. Šajā statusā Danoss bija iesaistīts arī vienas no lielākajām latviešu tautas manifestācijām organizēšanā 1988. gada 7. oktobrī. Vēlāk viņš arī dibināja Latvijas Liberālo partiju.
Danosa dzīve aptvēra vairākus Latvijas vēstures posmus un bija bagāta gan ar zinātnisku darbu, gan personīgiem piedzīvojumiem. Viņš bija daudzpusīga personība ar plašu interešu loku – no dabaszinātnēm līdz alpīnismam, no valodniecības līdz filozofiskām pārdomām par cilvēka uztveri un domāšanu.
Dzīves laikā Danoss apguva vairākas valodas, lasīja milzīgu daudzumu grāmatu un
domāja jēdzienos, nevis vārdos.
Viņa dzīvesveidu raksturoja kustība, mērenība un disciplīna – alkoholu viņš bija atmetis jau pirms piecdesmit gadiem, ievēroja sabalansētu uzturu un augstu vērtēja dabiskumu.
Ģimene viņa dzīvē ieņēma īpašu vietu – Jānim Danosam bija septiņi bērni, vairāk nekā divdesmit mazbērnu un arī mazmazbērni, izkaisīti dažādās pasaules valstīs. Par savu lielāko veiksmi viņš uzskatīja sievu Zintu, ar kuru kopā pavadīja gandrīz pusi mūža.
Jānis Danoss paliks atmiņā kā spilgta, pretrunīga un drosmīgi atklāta personība, kuras intelektuālais nemiers un dzīves apetīte neapsīka pat simtgades slieksnī.
