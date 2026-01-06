Šodien tika nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs dalībai Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles.
Izlases pieteikumā iekļauti 25 hokejisti – trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 14 uzbrucēji. Pieredzējušākie komandas spēlētāji ir uzbrucējs Kaspars Daugaviņš un aizsargs Oskars Cibuļskis, kuriem abiem ir 37 gadi, savukārt jaunākais izlases dalībnieks ir 18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits.
Olimpiskajā turnīrā Latvijas hokejisti spēlēs C grupā, kur viņu pretinieki būs ASV, Vācija un Dānija. Grupas pirmajā spēlē 12. februārī Latvija tiksies ar ASV, 14. februārī paredzēts mačs pret Vāciju, bet nākamajā dienā – spēle ar Dāniju.
Kopumā turnīrā piedalīsies trīs grupas. A grupā spēlēs Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā – Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otro vietu ieguvējām uzreiz nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā, kamēr pārējās komandas spēlēs astotdaļfinālu.
Vīriešu hokeja turnīrs olimpiskajās spēlēs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Latvijas izlases sastāvā dalībai olimpiskajās spēlēs iekļauti:
vārtsargi Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs un Kristers Gudļevskis;
aizsargi Uvis Jānis Balinskis, Oskars Cibuļskis, Alberts Šmits, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Zīle un Kristiāns Rubīns;
uzbrucēji Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Dzierkals, Rodrigo Ābols, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis un Ēriks Mateiko.
