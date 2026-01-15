Aktrise, režisore, horeogrāfe, dzejniece un dziesminiece Raimonda Vazdika sarunā ar žurnālu "Ieva" atklāti dalījusies pārdomās par vientulības sajūtu, emocionālu tukšumu un pavisam vienkāršu, ikvienam pieejamu veidu, kā sevī atgriezt siltumu.
Viņa stāsta, ka brīžos, kad jūtas auksta un skumja, sev mēdz atgādināt — tas nav tāpēc, ka viņu neviens nemīl, bet gan tāpēc, ka pati tajā brīdī nevienu nemīl. Tad, kā skaidro Vazdika, var veikt nelielu vingrinājumu, ko iespējams darīt jebkur, arī, piemēram, sēžot vilcienā. Pietiek pavērot pretī sēdošu cilvēku un domās viņam novēlēt labu.
Viņa iesaka iztēloties, kur šis cilvēks dodas, kādi varētu būt viņa prieki un dzīvesstāsts, atceroties, ka reiz viņš bijis bērns, kādam ļoti mīļš un svarīgs. Šādas domas, pēc Vazdikas teiktā, spēj aizkustināt un mainīt pašsajūtu.
"Domās vēlot otram labu, manī uznāk silts vilnis,"
atzīst māksliniece.
Raimonda uzsver, ka ir svarīgi iziet ārpus sevis, ieraudzīt citus cilvēkus, novēlēt viņiem labu un katrā mēģināt saskatīt bērnu. Līdzīgi viņa cenšas ieraudzīt arī sevī to mazo, kluso un aizkustinošo meiteni, kāda reiz bijusi laikā, kad pasaule vēl šķitusi pilna iespēju.
Plašāku sarunu ar aktrisi lasiet žurnālā "Ieva".
