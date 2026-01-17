Ukrainas armijai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas tiek izmantotas uzlidojumu atvairīšanai, piektdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Tagad mēs esam saņēmuši informāciju no izlūkdienestiem, ka krievi gatavojas jauniem masveida triecieniem," vakara videouzrunā sacīja Zelenskis.
"Mēs godīgi runājam ar mūsu partneriem par raķetēm pretgaisa aizsardzības sistēmām, par sistēmām, kas mums tik ļoti nepieciešamas. Piegādes nav pietiekamas," sacīja prezidents.
Piektdien Zelenskis paziņoja, ka Ukraina no saviem partneriem ir saņēmusi nozīmīgu raķešu partiju pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Krievijas veikto masveida triecienu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai rezultātā daudzās pilsētās ir elektrības un apkures padeves pārtraukumi.
Ukrainā šobrīd ir ļoti auksts laiks.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 115 droniem
Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 115 trieciendroniem un droniem imitatoriem, sestdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
96 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.
Reģistrēti 16 trieciendronu trāpījumi 11 vietās.
Naktī Krievija veica vēl vienu triecienu enerģētikas infrastruktūrai Odesas apgabalā, paziņoja reģiona militārās pārvaldes vadītājs Olehs Kipers.
Pēc viņa teiktā, vienā no objektiem tika reģistrēti bojājumi, izcēlies ugunsgrēks, bojāgājušo un ievainoto nav, notiek seku likvidācija. "Kritiskās infrastruktūras un dzīvības nodrošināšanas objekti strādā normālā režīmā," uzsvēra Kipers.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
