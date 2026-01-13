Atvadīšanās no Uļjanas Semjonovas – 15. janvārī no 12.00 līdz 13.30 Rīgas Latviešu biedrības namā.

Izcila spēlētāja un cilvēks ar ļoti plašu sirdi – aizsaulē aizgājušo leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjonovu laika biedri atminas ar vissiltākajiem vārdiem. Basketbolu iepazīstot vien 13 gadu vecumā, kad meistarkomandas "TTT Rīga" treneriem slaido un kautrīgo meiteni no Daugavpils rajona Medumiem izdevās pierunāt pārcelties uz galvaspilsētu, Uļa sasniedza groza bumbas Everestu. Un tikpat lielu cieņu tautā iemantoja, pēc karjeras ar patiesu empātiju rūpējoties par sporta vecmeistariem.

Tik daudz kopā piedzīvots

"Atceros laiku, kad Uļa ienāca "TTT" komandā kā maza meitenīte, bailīga, bet centīga. Cik ātri apguva basketbolu! Nekad nesūdzējās, ka ir par grūtu," "Latvijas Avīzei" atmiņās dalījās kādreizējā komandas biedrene Tamāra Hendele. Sākotnēji 

