Sajūtot dūmus un pamanot ugunsgrēku, kāds bērns piektdien apturējis garāmbraucošu automašīnu un ar pieaugušo palīdzību izsaucis glābējus, pavēstījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
VUGD šo gadījumu, kurā būtiska nozīme bijusi bērna pareizai un savlaicīgai rīcībai, iekļāvis diennakts notikumu apkopojumā. Ugunsgrēkam izceļoties bērna dzīvesvietā, viņš pametis mājokli, apturējis garāmbraucošu auto un informējis pieaugušos par notikušo.
Dienests uzsver arī garāmbraucēju iesaisti, norādot, ka viņi nav palikuši vienaldzīgi, apstājušies un uzklausījuši bērnu, kurš centies piesaistīt viņu uzmanību. Pēc dzirdētā pieaugušie piezvanījuši uz ārkārtas tālruni 112 un devušies ēkā.
Tā kā uguns izplatība bijusi neliela, viņi ar ugunsdzēsības aparātiem sākuši liesmu dzēšanu līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim.
VUGD aicina vecākus ar bērniem regulāri pārrunāt rīcību ugunsgrēka gadījumā. Dienests uzsver, ka vissvarīgākais ir nekavējoties pamest ēku vai attālināties no liesmām un dūmiem, nevis slēpties. Tāpat ieteikts mājoklī redzamā vietā novietot lapiņu ar tālruņa numuru 112, uz kuru zvanīt nelaimes gadījumā.
Vienlaikus VUGD atgādina, ka bērniem jāzina — palīdzību iespējams meklēt arī pie tuvumā esošiem pieaugušajiem.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu