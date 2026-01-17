Latvijas Televīzijas raidījumā "Ķepa uz sirds", apgalvojot, ka ar leptospirozi nav iespējams inficēties no slima suņa, ir pārkāpti objektivitātes un precizitātes principi, jo šāda informācija neatbilst patiesībai, secinājis Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Edmunds Apsalons.
Ombuds par raidījuma 13. decembra sižetu "Kā žurku slimība leptospiroze apdraud arī suņus - pilsētniekus?" saņēmis divus iesniegumus. Vienā no tiem tika aicināts atsaukt raidījumā izplatīto apgalvojumu, ka ar leptospirozi nevar inficēties no slima suņa, savukārt otrā lūgts izvērtēt žurnālistes komunikāciju atbilstību ētikas prasībām.
Analizējot iesniegumos norādīto un konkrēto sižetu atbilstoši Latvijas Sabiedriskā medija Redakcionālajām vadlīnijām un Rīcības un ētikas kodeksam, ombuds secinājis, ka pārkāpti profesionālie principi "Precizitāte" un "Objektivitāte". Iemesls — sižetā paustais apgalvojums "Taču uzreiz jānomierina - no sava suņa cilvēks nevar inficēties" ir nepārbaudīts un sniedz kļūdainu informāciju.
Tāpat ombuds norāda, ka raidījuma producentes komunikācijā nav ievērotas LSM noteiktās publiskās komunikācijas normas, kas savukārt negatīvi ietekmē auditorijas uzticēšanos medijam.
Vienlaikus ombuds atzīmē, ka LSM uz izteikto kritiku reaģējis savlaicīgi — kļūda ir atzīta un labota.
