Sākot ar nākamās nedēļas otro pusi, Latvijā var ieplūst ievērojami aukstāks gaiss, taču pašlaik prognozes vēl ir mainīgas un var tikt precizētas, liecina meteorologu apkopotā informācija.
Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav paredzēti. Vējš pūtīs lēni no dienvidiem, tomēr sestdien tas kļūs nedaudz spēcīgāks. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -8..-15 grādiem, bet atsevišķās vietās Latvijas austrumos termometra stabiņš var noslīdēt pat līdz -19 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā, skaidru debesu apstākļos, visos reģionos iespējams sals līdz -20 grādiem. Dienas laikā gaiss neiesils vairāk par -3..-11 grādiem.
Nākamās nedēļas vidū prognozēts mākoņu daudzuma pieaugums, iespējama arī snigšana, un gaisa temperatūra uz īsu brīdi var paaugstināties.
Savukārt nedēļas otrajā pusē un janvāra pēdējā nedēļā Latviju, iespējams, sasniegs izteikti stiprs sals no Arktikas un Sibīrijas reģioniem. Atbilstoši pašreizējām "Global Forecast System" prognozēm vietām sals brīžiem var pārsniegt -25 grādus, bet aukstākajās dienās gaisa temperatūra dienas laikā var nepārsniegt -10..-18 grādus.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka janvāra pēdējās divas nedēļas Latvijā varētu būt par 6–8 grādiem aukstākas nekā klimatiskā norma. Arī februāris prognozēts vēsāks nekā ierasts.
Pastāv iespēja, ka janvāris kļūs par aukstāko mēnesi kopš 2012. gada februāra, kad mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -8,8 grādi, kā arī par aukstāko janvāri kopš 2010. gada, kad mēneša vidējā temperatūra noslīdēja līdz -11,5 grādiem.
