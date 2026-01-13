Ukrainas parlaments otrdien pieņēmis aizsardzības ministra Denisa Šmihaļa atkāpšanos no amata.
"Es atstāju šo amatu ar pārliecību, ka turpmākie procesi kļūs par pamatu tālākām pārmaiņām un reformām, un mūsu kopīgie sasniegumi kalpos par pamatu Ukrainas ilgtspējai," sacīja Šmihaļs, runājot parlamentā.
Šmihaļs aizsardzības ministra amatu ieņēma no 2025. gada jūlija. Pirms tam viņš piecus gadus bija Ukrainas premjerministrs.
Sagaidāms, ka vēl šodien Ukrainas parlaments lems par Šmihaļa iecelšanu enerģētikas ministra amatā un līdzšinējā digitālās transformācijas ministra Mihailo Fedorova iecelšanu aizsardzības ministra amatā, atsaucoties uz parlamenta deputāta Jaroslava Železņaka teikto, vēsta tīmekļa medijs UNN.
Par iecerētajām izmaiņām ministru kabinetā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja mēneša sākumā.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 220 950
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 220 950 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 950 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 544 tankus, 23 899 bruņutransportierus, 36 024 lielgabalus un mīnmetējus, 1600 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1270 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 105 354 bezpilota lidaparātus, 4155 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 73 887 automobiļus un autocisternas, kā arī 4042 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu