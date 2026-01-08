Stenlija kauss ir hokeja prestižākā trofeja, ko vēlreiz apstiprina "Latvijas Avīzes" nu jau astoto gadu pēc kārtas veiktā mediju pārstāvju un hokeja ekspertu aptauja par aizvadītā gada labāko hokejistu.
Ventspilnieks Uvis Balinskis otro vasaru pēc kārtas uz Latviju atveda lorda Stenlija vārdā nosaukto kausu un otro reizi pēc kārtas pārliecinoši tika arī pie Latvijas gada labākā hokejista goda.
Kā ierasts aptaujājām 40 hokeja ekspertus un mediju pārstāvjus attiecībā 50 pret 50, kuri nosauca savu TOP6. Par pirmo vietu pienākas seši punkti, otro – pieci, trešo – četri un tā tālāk.
Floridas "Panthers" aizsargs kļuvis par otro hokejistu, kurš aptaujā uzvarējis divus gadus pēc kārtas, atkārtojot savulaik Teodora Bļugera iespēto. Eksperti 26 no 40 anketām Balinski ierindoja pirmajā vietā, vēl desmit gadījumos viņam otrā pozīcija. Kopsummā savāktie 217 punkti ir otrs lielākais rādītājs aptaujas vēsturē, atpaliekot tikai no Elvja Merzļikina 2020. gadā iespētā. Balinskis pie labākā goda ticis gana pārliecinoši, tuvāko sekotāju apsteidzot par 82 punktiem, jo, piemēram, pērn atstarpe bija gandrīz uz pusi mazāka.
Otro vietu sīvā cīņā izrāva Rodrigo Ābols, kurš iepriekšējā sezonā piepildīja savu sapni un debitēja Nacionālajā hokeja līgā (NHL). Filadelfijas "Flyers" uzbrucējs vien par trīs punktiem apsteidza vārtu vīru Artūru Šilovu, kurš vasarā kopā ar Ebotsfordas "Canucks" izcīnīja Amerikas hokeja līgas (AHL) galveno balvu – Kaldera kausu –, piedevām kļūstot par izslēgšanas spēļu vērtīgāko hokejistu. Ābolam ekspertu aptaujā piecas pirmās vietas, Šilovam – trīs. Sīva cīņa sanāca arī par "koka medāli" jeb ceturto pozīciju, kuru ar divu punktu pārsvaru izrāva aizvadītās sezonas Čehijas ekstralīgas rezultatīvākais spēlētājs Eduards Tralmaks, kā piektajam paliekot Zemgum Girgensonam. Tikmēr labāko desmitnieku noslēdza topošais Latvijas hokeja spīdeklis Alberts Šmits, kuru savos topos iekļāva deviņi respondenti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu