Labdarības organizācija "Ziedot.lv" regulāri saskaras ar mērķtiecīgiem un organizētiem mēģinājumiem diskreditēt gan pašu organizāciju, gan ziedojumu saņēmējus un ziedotājus, šorīt raidījumā "Rīta panorāma" atzina organizācijas vadītāja Rūta Dimanta.
Viņa skaidroja, ka gandrīz katru reizi, kad "Ziedot.lv" sociālajos medijos publicē informāciju par palīdzības sniegšanu — tostarp senioriem vai Ukrainai — seko koordinēti uzbrukumi komentāros. Tajos tiek apšaubīta gan palīdzības nepieciešamība, gan organizācijas godprātība. Pēc Dimantas teiktā,
šīs aktivitātes izpaužas kampaņveidīgi un atkārtojas katrā gadījumā, kad runa ir par atbalstu Ukrainai.
Papildus komentāriem sociālajos medijos organizācija saņem arī nepamatotus pārmetumus un agresīvus informācijas pieprasījumus e-pastos. Analizējot šos gadījumus, secināts, ka konti pārsvarā ir anonīmi, kas, pēc Dimantas domām, norāda uz apzinātiem mēģinājumiem ietekmēt sabiedrisko domu un graut uzticēšanos labdarības darbam.
Ziedot.lv vadītāja uzsvēra, ka šāda rīcība nav vērsta tikai pret vienu organizāciju —
līdzīgi tiekot diskreditētas visas labdarības iniciatīvas, kas sniedz palīdzību Ukrainai.
Tiek radīti izdomāti stāsti un apzināti izplatīta maldinoša informācija, lai mazinātu sabiedrības vēlmi iesaistīties un atbalstīt.
Dimanta šos procesus raksturoja kā vienu no hibrīdoperāciju veidiem, kas ietekmē arī Latvijas iekšējo drošību. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka ne Krievijas vērstie spriedumi, ne diskreditācijas kampaņas "Ziedot.lv" darbu neapturēs.
Organizācija turpinās palīdzēt gan cilvēkiem Latvijā, gan Ukrainā — jo šīs vērtības, pēc Dimantas teiktā, paliek nemainīgas.
