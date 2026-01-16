Gluži kā Ziemassvētku dāvana vairākām celtniecības kompānijām bija decembrī pieņemtais Augstākās tiesas spriedums būvnieku karteļa lietā, svētdien vēstīja LTV raidījums "De facto".
Raidījuma žurnālisti atgādināja mediju jau iepriekš ziņoto – Senāts atzinis, ka konkurences pārkāpumu izmeklēšanā nedrīkstēja izmantot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) slepeni ierakstītās būvfirmu īpašnieku sarunas. Tagad lieta būs jāizskata vēlreiz, bet nu vairs neizmantojot audioierakstus kā pierādījumus. "De facto" atgādina, ka Latvijas lielākās būvfirmas un to īpašnieki 2019. gada septembrī saņēma dubultu sitienu – izmeklēšanu par iespējamu kukuļošanu būvniecības iepirkumos bija uzsācis KNAB, savukārt lietu par aizliegtu tirgus sadali ierosināja Konkurences padome. Pietiekamus pierādījumus kukuļošanai KNAB nesavāca, bet par aizliegtu vienošanos iepirkumos konkurences uzraugi sodīja desmit būvkompānijas. Kopējais naudassoda apmērs – 16,65 miljoni eiro. Astoņas firmas sodus apstrīdēja. Administratīvā apgabaltiesa šīs sūdzības noraidīja. Taču decembrī visu kājām gaisā sagrieza Augstākās tiesas Senāta spriedums. Konkurences padome neslēpj, ka būvnieku karteli izdevās atklāt, tieši pateicoties noklausītajām sarunām. Ar Augstākās tiesas spriedumu apmierināti var justies būvnieki.
