Pirmdien Valmierā pie kāda daudzdzīvokļu nama pulcējās operatīvie dienesti. Iekļūstot dzīvoklī, glābējiem nācās uzlauzt istabas durvis – telpā atradās degoša atkritumu urna un jau miris vīrietis. Vīrieša māte atklāj, ka notikušais nav bijis nelaimes gadījums, bet apzināta rīcība, vēsta raidījums "Degpunktā".
Zem viena no nama logiem bija redzami pelni, kurus glābēji izbēruši pēc ugunsgrēka likvidēšanas. Kā skaidro tuvinieki, vīrietis dzīvoklī aizdedzinājis atkritumu urnu, lai apzināti izraisītu dūmus. Dzīvokļa durvis "Degpunktā" filmēšanas grupai atver vīrieša mamma, kura vēl pēc notikušā sakopj telpas. "Te vakar bija tāds bars cilvēku, ka es vispār nesapratu nekā. Tagad es mazgāju," viņa stāsta.
Sieviete atceras brīdi, kad ieradusies dzīvoklī un nav varējusi atvērt istabas durvis. Vēlāk atklājies, ka dēls ar savu ķermeni tās bija aizspiedis no iekšpuses. Sajūtot, ka noticis kas slikts, viņa devusies pēc palīdzības. Drīz dzīvoklī ieradušies operatīvie dienesti, telpās jau bijusi jūtama dūmu smaka. Glābēji durvis uzlauzuši, taču vīrieša dzīvību glābt vairs nav izdevies.
Kā skaidro māte, vīrietis, palicis viens pats pēc draudzenes došanās uz darbu. Viņš izmantojis metāla trauku ar oglēm, radot spēcīgu dūmošanu. Sieviete atzīst, ka
notikušais bijis apzināts mēģinājums padarīt sev galu.
Dēlam dzīves laikā bijušas dažādas problēmas – sarežģītas attiecības, alkohols, vardarbība, arī vairākkārtēja nonākšana cietumā. Viņš nespējis sadzīvot ar savas pagātnes sekām.
"Viņam tāda dzīvīte sanāca nesmuka – viens nedarbs pēc otra, šķiršanās, depresija," saka māte, piebilstot, ka dēls nekad nav atzinis, ka viņam nepieciešama palīdzība. Iepriekš bijuši arī citi paškaitējuma mēģinājumi.
Sieviete atzīst, ka ģimene biežāk nosodījusi, nevis palīdzējusi.
Otrdien viņai jādodas uz autopsiju, kur mediķi noteiks precīzu nāves cēloni. Par mātes veselību un sirdsmieru turpmāk rūpēsies meita.
