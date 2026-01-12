Valsts policija Rīgas reģiona pārvalde aicina palīdzēt atrast bezvēsts pazudušo Agnesi Pučinsku, dzimušu 1993. gadā. Sieviete pēdējo reizi manīta 16. decembrī, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: aptuveni 185 centimetrus gara, kalsnas miesas būves, ar gariem tumšiem matiem un tumši brūnām acīm. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies melnā mētelī ar pelēku rūtojumu, tumšās džinsu biksēs un tumšos zābakos.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par Agneses Pučinskas iespējamo atrašanās vietu, policija lūdz nekavējoties sazināties, zvanot pa tālruni 67085981 vai 112, kā arī rakstot uz e-pastu rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv.
