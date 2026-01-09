Sociālajos medijos izplatīts video ar 2. janvārī notikušo sprādzienu daudzdzīvokļu namā Rīgā, Bauskas ielā 15. Eksplozijas brīdi, visticamāk, fiksējis auto videoreģistrators.
Jau ziņots, ka Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva. Gāzes sprādziena rezultātā bojā gājis AS "Gaso" darbinieks, informēja uzņēmuma pārstāve Jana Rubinčika.
Nelaimē bojā gāja vēl viens cilvēks, vairāki guva traumas, bet pamest ēku nācās visiem mājas iedzīvotājiem.
Uzņēmums "Gaso" informēja, ka dzīvoklī, kurā notika sprādziens, bija izveidots nelegāls pieslēgums gāzesvadam. To dzīvokļa iemītnieks bija radījis, lai pieslēgtu gāzi plītij.
Līdz ceturtdienas darba dienas beigām Rīgas Sociālais dienests bija saņēmis 66 iesniegumus no Bauskas ielas 15. nama iedzīvotājiem, savukārt krīzes pabalsts jau izmaksāts 55 mājsaimniecībām, informē Rīgas pašvaldībā.
Kopējais izmaksātais atbalsta apmērs sasniedz 60 840 eiro. Pārējie iesniegumi joprojām tiek izvērtēti.
Sociālais dienests turpina apzināt iedzīvotājus, kuri dzīvoja sprādzienā cietušajā ēkā, bet līdz šim nav vērsušies pēc palīdzības. Iedzīvotāji un viņu līdzcilvēki aicināti informēt Bauskas ielas 15. nama iemītniekus par iespēju saņemt sociālo atbalstu.
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pieteikties krīzes pabalstam divu mēnešu laikā no krīzes situācijas iestāšanās dienas. Tāpat viņi aicināti vērsties Sociālajā dienestā arī gadījumos, kad nepieciešama cita veida palīdzība, tostarp dokumentu atjaunošana vai sociālais atbalsts. Plašāka informācija pieejama pa informatīvo tālruni 1201.
No nākamās nedēļas katra cilvēka vai mājsaimniecības situācija tiks vērtēta individuāli, lai lemtu par turpmāko atbalstu.
