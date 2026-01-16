Traumas nav un jau ar pilnu atdevi esmu trenera darbā, pēc zaudējuma asiņainā cīņā "Latvijas Avīzei" pastāstīja bokseris Ričards Bolotņiks.
Iepriekšējā nedēļā Ričards Bolotņiks vērienīgā cīņu šovā izpārdotajā "Xiaomi Arēnā" oktagonā jeb būrī tikās ar Džoiltonu Luterbahu, kurš vairākkārt kļuvis par pasaules čempionu kikboksā un ieguvis lielu pieredzi MMA cīņās (41-11), tostarp arī pret pasaulē prestižākā šova UFC čempionu Drikusu du Plesi. Cīņa ritēja pēc īpašiem noteikumiem, Ričardam jau pirmajā raundā pretinieks pārsita galvu virs pieres, bet viņš turpināja boksēties par spīti tam, ka mediķi asiņu tecēšanu nevarēja apturēt. Uzvaru tiesneši piešķīra pretiniekam.
"Gatavojāmies uz citādāku taktiku, biju pārliecināts, ka viņš ies uz priekšu, bija tā uzlādēts, bļāva. Bet jau sākumā skatos – stāv un neko nedara. Ja es neietu, tad mēs laikam vispār nekautos. Pēc cīņas viņš pateica, ka zināja – ja cīnīsies kā pirmais numurs, tad zaudēs. Man vajadzēja strādāt, līdu iekšā un laikam vairāk (sitienu) izlaidu. Uzskatu, ka es nezaudēju un viņš neuzvarēja, loģisks būtu neizšķirts. Taču nekas, esmu apmierināts, noķēru kaifu," vakaru komentēja Ričards Bolotņiks, piebilstot, ka brūce un asinis traucēja cīnīties, jo redzēt varēja tikai ar vienu aci.
Trīsdesmit piecus gadus vecais bokseris pagaidām nezina, vai būs vēl kāda cīņa – viņš ir atvērts piedāvājumiem: "Man gribas adrenalīnu, trenēties patīk, ja kādu dienu izkrīt, tad kļūstu stresains. Dzīvoju veselīgi, alkoholu lietoju ļoti reti. Skaidrs, ka cīņa nebūs profesionālajā boksā, tas posms beidzās, kad sāku darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā par šoferi, bija diennakts dežūras, pēc tam trenēties nav reāli. Ja eju ringā, man jāstrādā ar pilnu bāku, lai esmu gatavs uz 10–12 raundiem."
Ričards Bolotņiks šonedēļ sācis strādāt par Latvijas futbola virslīgas debitantes Ogres "United" fiziskās sagatavotības treneri. "Viņu piedāvājums bija negaidīts. Mācos Rīgas treneru skolā, iešu vēl tālāk mācīties. Jau ilgus gadus arī trenēju atsevišķus sportistus, zināju, ka pēc karjeras gribu būt treneris, sportā esmu kopš deviņu gadu vecuma un to virtuvi ļoti labi pazīstu," gandarīts par pavērsienu ir Bolotņiks, kurš līdz ar to ir pametis šofera darbu "ātrajos". Viņa skatījumā Ogres futbolisti nometni uzsākuši gana labā sportiskajā formā, treniņi notiek gan iekštelpās, gan ārā.
Bērnībā Bolotņiks trenējies hokejā kopā ar virkni vēlāko izlases spēlētāju – Miku Indraši, Ronaldu Ķēniņu, Gunāru Skvorcovu. Vēlāk pievērsās cīņu sportam un spēja kļūt par Pasaules boksa organizācijas (WBO) Eiropas čempionu, profesionālajā ringā 20 uzvaras, astoņi zaudējumi un viens neizšķirts.
