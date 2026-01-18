Zemeslode pērn piedzīvojusi trešo siltāko gadu meteoroloģisko novērojumu vēsturē, raksta "Al Jazeera". Pauze no karstuma nav gaidāma arī 2026. gadā, paziņojuši Eiropas zinātnieki.
Saskaņā ar publiskotajiem Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, vidējā globālā temperatūra 2025. gadā bija par 1,47°C augstāka nekā pirms industriālā laikmeta. Tas nozīmē, ka pēdējie 11 gadi bijuši siltākie visā novērojumu vēsturē.
Starptautiski apkopotie meteoroloģijas dati liecina, ka 2025. gads bijis tikai par 0,13°C vēsāks nekā 2024. gads, kas līdz šim uzskatīts par siltāko, un par 0,01°C vēsāks nekā 2023. gads — otrais siltākais gads novērojumu vēsturē.
Apvienotās Karalistes Meteoroloģijas dienests paziņoja, ka arī tā rīcībā esošie dati apstiprina —
2025. gads bijis trešais siltākais kopš novērojumu sākuma.
"Izmaiņas ilgtermiņa globālajā vidējā gada temperatūrā rada cilvēka darbības izraisītais siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas pieaugums atmosfērā," paziņojumā norādīja Apvienotās Karalistes Meteoroloģijas dienesta klimata zinātnieks Kolins Moriss.
Gandrīz 200 valstis 2015. gadā Parīzē notikušajā vēsturiskajā samitā apņēmās ierobežot ilgtermiņa globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5°C, taču planētas nemitīgā sasilšana šo mērķi padarījusi grūtāk sasniedzamu.
ASV, kas ir otrs lielākais emisiju radītājs pasaulē, pērnā gada sākumā paziņoja par izstāšanos no Parīzes nolīguma — tas bija viens no prezidenta Donalda Trampa pirmajiem lēmumiem amatā.
Savukārt Ķīna, kas ir pasaulē lielākā emisiju veidotāja, 2025. gada septembrī pirmo reizi paziņoja par mērķi samazināt emisijas absolūtā izteiksmē, tomēr klimata eksperti šo soli kritizēja kā nepietiekamu.
Oktobrī ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs paziņoja, ka planēta neizbēgami pārsniegs 1,5°C robežu.
