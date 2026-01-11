Pie kanāla "ReTV" skatītājiem tikko nonākusi raidījuma "Svētku kūka" jaunā sezona. Tajā desmit epizodēs kūku meistares Ilzes Kupčas (draugi sauc par Kūciņu) vadībā taps jaunas kūkas. Tās būs inovatīvas un šajā sezonā piemērosies laikmetam – mazāk cukura, mazāk kaloriju, taču gardas un garšīgas. Būs arī dažādu citu valstu iecienītu kūku receptes, ļaujot skatītājiem piedzīvot pasaules garšu. Ilzi varētu dēvēt par kūku meistari, jo šajā nozarē darbojas jau 19 gadus. Lai arī mācījusies kādreiz jurisprudenci, ātri sapratusi, ka vēlas visu savu laiku veltīt sirdslietai. Sarunā par kūku biznesu, jauno raidījuma sezonu, kūku muzeju, neatlaidību un vēlmi pamēģināt.
Kūku cepšanas biznesā tu jau esi 19 gadus. Tomēr cept kameru priekšā ir noteikti citādi nekā vienai pašai darbnīcā. Ko jaunu ieguvi no filmēšanās? Kādi bija izaicinājumi?
Ilze Kupča: Man ir maza darbnīca, kurā gatavoju aptuveni 50 kūkas dienā. Veidoju dažāda izmēra un pildījuma kūkas. Raidījuma filmēšana aizņem ļoti daudz laika. Reizēm tas var prasīt arī veselu dienu, lai nofilmētu divus 40 minūšu garus raidījumus. Filmēšanas procesa laikā tieku koriģēta, turpretī savā darbnīcā varu būt brīva, kā arī zinu, kur kas jānoliek vai jāpaņem virtuvē. Laiku aizņem arī grims, jo es ikdienā nekrāsojos. Ir grūti, bet tā ir jauna pieredze. Viens no izaicinājumiem ir arī izstāstīt kūkas recepti tā, lai cilvēks otrpus televizoram gribētu to paņemt un pagatavot. Pavāriem un cepējiem tā ir ikdiena, tāpēc daudz kas liekas pašsaprotams. Piemēram, ja želatīns tiek uzbriedināts, tad par to ir obligāti jāpastāsta. Ja gribu, lai šī kūkas recepte tiek kādā mājā pagatavota, tad jāizstāsta viss sīkumos, lai tā izdotos. Daudzi cilvēki sūta arī foto ar savām paštaisītajām kūkām.
Vai daudzi cilvēki atsaucas un izmēģina tavas receptes?
Šis raidījums ir pieejams visiem skatītājiem bez maksas. Man raidījuma pirmajās sezonās likās, ka neviens mūs nav īsti redzējis. Šogad, satiekot dažādus cilvēkus kūku muzejā, sapratu, ka daudzi mūs zina un pazīst. Ir cilvēki, kuri stāsta, ka mūsu raidījums ir pamudinājis viņus cept kūkas. Ir arī cilvēki, kuri jau kaut ko ir cepuši, bet vienkārši iedvesmojas no raidījuma.
Ieintriģēja stāsts par Baltijas kūku muzeju Mālpilī. Tu esi šīs idejas autore, tāpēc vari pastāstīt, kā tev radās šī ideja.
Pati ideja tapa pirms desmit gadiem. Mēģinājām atrast, kā to konceptu nodot cilvēkiem. Lielākā daļa domāja, ka mūsu muzejā atrodas kūkas, taču muzejs ir nodalīts no kafejnīcas, kurā var nobaudīt kūkas. Muzejā var uzzināt par to, kā kūkas savulaik nokļuva Latvijā, Lietuvā,