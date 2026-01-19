Princis Harijs ir ieradies Lielbritānijā un gatavojas tiesvedībai pret laikraksta "Daily Mail" izdevēju — vienu no ietekmīgākajiem britu mediju uzņēmumiem, raksta "The Independent".
Prasība pret izdevēju "Associated Newspapers" tiks izskatīta pirmdien Londonas Augstākajā tiesā. Paredzams, ka tiesas process varētu ilgt deviņas nedēļas.
Šajā lietā pievienojušās vēl septiņas sabiedrībā pazīstamas personas, tostarp mūziķis Eltons Džons un viņa vīrs Deivids Furnišs, aktieres Liza Hērlija un Seidija Frosta, baronese Dorīna Lorensa — Stīvena Lorensa māte —, kā arī bijušais Liberāldemokrātu partijas parlamenta deputāts Saimons Hjūzs.
Viņi apsūdz "Daily Mail" par privātdetektīvu nolīgšanu, kam automašīnās un mājokļos bija jāizvieto noklausīšanās ierīces,
par telefonu uzlaušanu, policijas darbinieku uzpirkšanu informācijas iegūšanai un pat par ielaušanās noziegumu pasūtīšanu.
Uzņēmums "Associated Newspapers" apsūdzības ir kategoriski noraidījis, nosaucot tās par "absurdiem apmelojumiem" un daļu no plašākas sazvērestības.
Lietā iesaistītajām pusēm tiesvedība ir būtiska gan reputācijas, gan finansiālo izmaksu ziņā — paredzams, ka juridiskās izmaksas var sasniegt vairākus desmitus miljonu mārciņu.
Ziņots, ka princis Harijs Londonā ieradies svētdien un liecības tiesā sniegs ceturtdien. Harijam tuvs avots sacījis laikrakstam "The Telegraph", ka
Harijs jūtas "pārliecināts un gatavs" tiesāšanās darbiem.
Princis Harijs un viņa sieva Megana norādījuši, ka mediju uzmanība bijusi viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ 2020. gadā viņi atteicās no karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā.
Lieta pret "Associated Newspapers" var kļūt par līdz šim nozīmīgāko Harija juridisko cīņu. Iepriekš viņš uzvarējis tiesvedībās pret "Mirror Group Newspapers" un "News Group Newspapers", kas noslēdzās ar kompensāciju izmaksu, publiskām atvainošanām un pārkāpumu atzīšanu.
Princis arī uzvarēja tiesas prāvā pret laikrakstu "Mirror", kur tiesnesis konstatēja "plašu un sistemātisku" telefonsarunu uzlaušanas praksi.
Harija prasība pret "Daily Mail" izdevēju aptver 14 publikācijas, kas, iespējams, tapušas nelikumīgi, tostarp rakstus par viņa attiecībām ar bijušajām draudzenēm Čelsiju Deiviju, Kresidu Bonasu un Lauru Džerardu-Lī.
