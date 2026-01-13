Ukraina un Moldova no 1. janvāra kopīgiem spēkiem piemēro stingru muitas un drošības kontroli visam, kas iebrauc separātiskajā Piedņestras reģionā vai izbrauc no tā, vēsta ziņu vietne "Euromaidan Press".
1. janvārī Ukraina sāka stingri kontrolēt visas kravas un cilvēkus, kas šķērso 450 kilometrus garo robežu ar Piedņestru. Moldovas varasiestādes savukārt nostiprināja kontrolpunktus un paplašināja robežu kontroli, izmantojot mobilās vienības, lai atbalstītu kontroli ārpus stacionārajiem robežšķērsošanas punktiem. "Euromaidan Press" norāda, ka līdz ar šiem pasākumiem Piedņestra no pelēkās zonas, ko Krievija varēja nemanāmi pārvaldīt, pārvēršas par kontrolētu telpu, kurā atbalsts no ārpuses ir apgrūtināts un labi pamanāms.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
