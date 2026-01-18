ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja par 10% muitas tarifu noteikšanu vairākām Eiropas valstīm un piedraudēja to paaugstināt līdz pat 25% apmērā, kamēr netiks panākta vienošanās par Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes pārņemšanu.
No 1. februāra Dānijai, Francijai, Lielbritānijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Vācijai tiks piemērots 10% tarifs visām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV, paziņoja Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social".
"2026. gada 1. jūnijā tarifs tiks palielināts līdz 25%. Šis tarifs būs jāmaksā līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās par pilnīgu un galīgu Grenlandes iegādi," viņš raksta.
Pēc Trampa teiktā, ASV daudzus gadus ir subsidējušas Dāniju un Eiropas Savienību, neuzliekot tām tarifus.
Viņš piebilda, ka "Dānijai ir pienācis laiks atdot".
"Uz spēles ir likts miers pasaulē! Ķīna vēlas Grenlandi, un Dānija neko nevar darīt,"
raksta Tramps un apgalvo, ka Grenlandi aizsargā tikai divi suņu pajūgi.
Viņš turpina, ka Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Zviedrija un Vācija "ir devušās uz Grenlandi nezināmos nolūkos" un spēlē "ļoti bīstamu spēli".
Jāveic "stingri pasākumi", lai šī "potenciāli bīstamā situācija beigtos ātri un bez šaubām", piebilda Tramps.
Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.
EP nākamnedēļ apspriedīs ES atbildi uz Trampa paziņojumiem par Grenlandi
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti otrdien apspriedīs Eiropas Savienības (ES) atbildi uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem par Grenlandi, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Eiropas valstu valdības noraidīja ASV plānus iegādāties Grenlandi, brīdinot, ka tas apdraudētu suverenitāti, NATO vienotību un transatlantisko drošību.
Vairākas ES valdības, arī Dānija, ir paziņojušas, ka lēmumi par Grenlandes statusu ir tikai Dānijas un Grenlandes pārziņā. Tās uzsvērušas kolektīvas, NATO vadītas Arktikas drošības nozīmi un brīdinājušas par vienpusējām darbībām, kas varētu kaitēt sabiedroto attiecībām un reģionālajai stabilitātei. Dānija un Grenlande atkārtoti uzsvērušas, ka Grenlandi nevar pārdot, tā vietā aicinot uz sadarbību.
Grenlande ir autonoma Dānijas teritorija. 1951. gadā Vašingtona un Kopenhāgena papildus NATO alianses saistībām parakstīja aizsardzības līgumu. Saskaņā ar šo līgumu ASV apņēmās aizsargāt salu no iespējamas agresijas. Patlaban ASV bruņotie spēki Grenlandē atrodas tikai Pitufikas bāzē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu