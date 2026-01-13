Pirms 35 gadiem janvāris Latvijā bija izšķirošs mirklis valsts vēsturē. 1991. gada janvāra barikādes kļuva par laiku, kad tūkstošiem cilvēku plecu pie pleca sargāja stratēģiski svarīgus objektus un faktiski nosargāja arī Latvijas ceļu uz neatkarību.
Šo notikumu gadadienu šogad atzīmē Latvijas Pasts, kas 13. janvārī laiž klajā īpaša dizaina aploksni, veltītu barikāžu laikam. Tā ir simboliska piemiņa vienam no svarīgākajiem brīžiem Latvijas jaunākajā vēsturē.
Īpašā aploksne tiks zīmogota tikai vienu dienu – 13. janvārī, Elizabetes ielas pasta nodaļā Rīgā, no pulksten 9.00 līdz 18.00. Tās dizainu veidojis mākslinieks Ģirts Grīva, un
tirāža ir ļoti ierobežota – tikai 500 eksemplāru.
Barikāžu tēma Latvijas Pasta filatēlijā nav jaunums. Uzņēmums jau iepriekš izdevis pastmarkas, kas veltītas 1991. gada notikumiem, tostarp 2001. gadā un 2016. gadā. Viena no tām joprojām ir derīga pasta sūtījumu apmaksai, kas nozīmē, ka vēsture turpina ceļot arī šodien.
Jaunā aploksne būs pieejama lielāko pilsētu pasta nodaļās un klientu centros, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā. Filatēlijas izdevumi gadu gaitā guvuši atzinību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski – tie regulāri nonāk kolekcionāru katalogos un kolekcijās visā pasaulē.
Tiem, kuri barikādes piedzīvoja paši, tā ir iespēja atgriezties atmiņās. Tiem, kuri tolaik vēl nebija dzimuši, – atgādinājums, ka Latvijas neatkarība nav pašsaprotama, bet izcīnīta ar cilvēku drosmi un vienotību.
