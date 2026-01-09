Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien aicināja pasauli reaģēt uz Krievijas dronu un raķešu masveida uzbrukumu Ukrainai aizvadītajā naktī.
"Ir nepieciešama skaidra pasaules reakcija. Pirmkārt, no [Amerikas] Savienotajām Valstīm, ar kurām Krievija patiešām rēķinās. Krievijai ir jāsaņem signāli, ka tās pienākums ir koncentrēties uz diplomātiju un izjust sekas katru reizi, kad tā atkal koncentrējas uz nogalināšanu un infrastruktūras iznīcināšanu," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš uzsvēris, ka nakts trieciens atgādina visiem starptautiskajiem partneriem par nepieciešamību atbalstīt pretgaisa aizsardzību kā pastāvīgu Ukrainas prioritāti.
"Kopumā šajā naktī bija 242 bezpilota lidaparāti, 13 ballistiskās raķetes tikai un vienīgi pret enerģētikas un civilo infrastruktūru, viena vidēja darbības rādiusa ballistiskā raķete "Orešņik" un 22 spārnotās raķetes. Uzbrukums notiek tieši tad, kad ir ievērojams aukstums. Tieši pret vienkāršu cilvēku parasto dzīvi," viņš norādījis.
Zelenskis arī paziņojis, ka Krievijas drons nodarījis postījumus Kataras vēstniecības ēkai Kijivā.
Kā vēstīts, naktī Krievijas dronu un raķešu triecienā Ukrainas galvaspilsētai nogalināti četri cilvēki.
Ievainoti vismaz 24 cilvēki, tostarp pieci glābšanas dienestu darbinieki un trīs mediķi, kuri strādāja notikuma vietā.
Nodarīti postījumi apmēram 20 dzīvojamām ēkām, kā arī enerģētikas infrastruktūrai. Vairāki desmiti tūkstoši mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes un apkures.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Belgorodā pārtraukta elektroapgāde
Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz piektdienu Krievijas pilsētā Belgorodā un apkārtējos ciematos pārtraukta elektroapgāde, liecina vietējo iedzīvotāju ieraksti sociālajos tīklos.
Vēlāk to apstiprināja Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs.
Belgorodā ir aptuveni 350 000 iedzīvotāju. Belgorodas apgabals robežojas ar Ukrainu.
Krievijas droni regulāri uzbrūk Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Ceturtdien pēc Krievijas dronu masveida uzbrukuma tika pārtraukta elektroapgāde Ukrainas Dņipropetrovskas un Zaporižjas apgabalos.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 216 930
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 216 930 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1030 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 526 tankus, 23 882 bruņutransportierus, 35 892 lielgabalus un mīnmetējus, 1596 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1269 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 102 761 bezpilota lidaparātu, 4137 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 73 426 automobiļus un autocisternas, kā arī 4037 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.