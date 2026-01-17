Miris arhitektūras doktors, publicists un pilsētplānošanas eksperts Jānis Lejnieks, informēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde.
Lejnieks dzimis 1951. gadā. Viņš 1975. gadā absolvēja studijas Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā, bijis projektu galvenais arhitekts projektēšanas institūtā "Pilsētprojekts".
20. gadsimta 90.gados bijis Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieks, bijis Latvijas Arhitektūras muzeja izveides iniciators un tā pirmais vadītājs.
Lejnieks sarakstījis grāmatas un pētījumus par Latvijas arhitektūras meistariem un pilsētbūvniecības procesiem.
Starp Lejnieka darbiem ir Lielvārdes, Rojas, Subates ģenerālie plāni, Kalnciema-Lielirbes ielas telpiskās organizācijas projekts un dzīvojamās mājas Rīgā, Miera ielā 80 un 82, kā arī kopā ar citiem autoriem Valmieras Brāļu kapi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu