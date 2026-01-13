Latvijā gada vidējā inflācija pērn sasniedza 3,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt 2025. gada decembrī patēriņa cenas, salīdzinot ar novembri, samazinājās par 0,1%, bet gada laikā – salīdzinot ar 2024. gada decembri – pieauga par 3,5%.
Statistiķi norāda, ka decembrī cenu kritumu galvenokārt veicināja alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, apģērbs un apavi, kā arī veselības aprūpe. Vienlaikus cenas pieauga ar mājokli un transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas mēneša laikā palielinājās par 0,2%. Lielāko ietekmi uz cenu kāpumu atstāja akciju noslēgums kafijai, sieram, sulām, konditorejas izstrādājumiem un zivīm. Tajā pašā laikā lētāki kļuva svaigi augļi, sviests, milti, makaroni, piena produkti un brokastu pārslas.
Alkoholisko dzērienu cenas mēneša laikā samazinājās par 3,3%, savukārt tabakas izstrādājumu cenas būtiski nemainījās. Apģērbs un apavi kļuva lētāki vidēji par 2,1%.
Ar mājokli saistīto preču un pakalpojumu cenas mēneša laikā pieauga par 0,3%, galvenokārt sadārdzinoties siltumenerģijai, ūdensapgādei un kanalizācijai, kamēr elektroenerģija kļuva lētāka. Transporta jomā cenas auga pasažieru pārvadājumiem, bet degviela kļuva lētāka.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, lielāko ietekmi uz inflāciju atstāja mājokļa izmaksu pieaugums (+6,9%) un pārtikas cenu kāpums (+4,2%). Gada laikā būtiski sadārdzinājās kafija, olas, mājputnu gaļa, šokolāde un liellopu gaļa, savukārt lētāks kļuva sviests, milti, kartupeļi un cūkgaļa.
Veselības aprūpes cenas gada laikā pieauga par 2,5%, dārgākiem kļūstot ārstniecības pakalpojumiem, bet farmaceitiskajiem produktiem – lētākiem. Atpūtas un kultūras jomā cenas kāpa par 2,6%, savukārt restorānu un ēdināšanas pakalpojumi sadārdzinājās par vairāk nekā 4%. Degviela gada laikā kļuva lētāka.
