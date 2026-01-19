Saistībā ar Leldes Dreimanes un Jura Žagara konfliktu īpaši daudz sociālajos tīklos aprunā cienījamās Dailes teātra aktrises Olgu Dreģi un Lidiju Pupuri, kuras strādās ārštatā, saglabājot savas jau esošās lomas.
Lai gan klīst runas, ka direktors Žagars savas aktrises teju stumjot ragaviņās uz mežu, Olga Dreģe "Kultūrzīmēm" teic, ka par savu atlaišanu pat neesot lietas kursā: "Jau sen Jurim esmu teikusi, ka labprāt ietu ārštatā, jo nekas taču, mīļie, nav mūžīgs, laika rats nav apturams! Dailes teātris iztiek bez Pāvula, bez Liepiņa, bez Bērziņas, bez Artmanes, un arī bez Dreģes un Lidijas Pupures iztiks!
Man taču 1. martā paliks 88 gadi, nekas nav mūžīgs, citi nemaz tik ilgi nenodzīvo…"
"Viss taču paiet un paliek vēsturē, mīliet savus tuviniekus un laikabiedrus, jo tas kopā būšanas laiks ir ļoti īss. Man ir viena izrāde mēnesī, un kolēģu priekšā man ir kauns saņemt algu par to; tā jau teātris ar mani tik ilgi ir auklējies! Tūlīt sāksies mēģinājumi pie poļu režisora "Mežonīgajiem rietumiem", tur abas ar Lidiju dublēsimies. Kā esmu spēlējusi savam vecumam atbilstoši, tā arī spēlēšu, bet laika rats tik tiešām nav apturams!"
