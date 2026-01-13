Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars daļēji apturējis Bauskas un Preiļu novada teritoriju plānojumu.
Kā informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), ministrs konstatējis būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības, noteikumi apturēti daļās, kas bez pietiekama datu, izpētes un tiesiska pamatojuma nosaka nesamērīgus ierobežojumus atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai. Ministrija norāda – valsts politika ir vērsta uz AER ražošanas attīstības veicināšanu, taču minētie plānojumi “satur risinājumus, kas kopumā būtiski ierobežo AER attīstību, nonākot pretrunā ar valsts mērķiem enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un pārejā uz atjaunojamiem resursiem”. Teritoriju plānojumos esot konstatētas būtiskas saturiskas neatbilstības apbūves noteikumos un plānojuma grafiskajā daļā, tostarp noteikti plaši aizliegumi un ierobežojumi vēja elektrostaciju un saules paneļu parku izvietošanai arī teritorijās, kur valsts regulējums šādu attīstību pieļauj.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, komentējot ministra lēmumu, sacījis, ka jautājums par vēja parkiem novadā jau ilgstoši raisa sabiedrības interesi un diskusijas. Vairāk nekā desmit attīstītāji vēloties būvēt vēja parkus novadā. "Vajadzētu izdot vienotu skatījumu uz visu valsti, lai mēs, pašvaldības, nemocītos lieki un netērētu finanšu resursu, lai pierādītu, vajag vai nevajag šos vēja parkus," vērtēja Mačeks. Pašvaldība plānojot sīkāk iepazīties ar VARAM atzinumu par plānojumu.
Mediji ziņojuši, ka SIA "EWE Neue Energien 2" Valsts vides dienestam izvērtēšanai iesniedzis ieceri par 17 vēja elektrostaciju izbūvi Bauskas un Jelgavas novada teritorijās. Preiļu novadā AS "Latvenergo" plāno vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" būvniecību.
