Pēc trim nedēļām Milānā tiks iedegta 2026. gada ziemas olimpisko spēļu uguns, bet svētdien tiks likts punkts kvalifikācijas sacensību ciklam.
Jau tagad ir zināms, ka Latvijai būs rekordliels olimpiešu skaits.
Līdz šim lielākā delegācija – 58 sportisti – mums bijuši četrās ziemas spēlēs. Pirmo reizi 2006. gadā Turīnā, pēc tam arī 2010. gadā Vankūverā, 2014. gadā Sočos un pirms četriem gadiem Pekinā. Savukārt Milānā un Kortīnā kā minimums startēs 67 Latvijas olimpieši, bet, ja pēdējos kvalifikācijas mačos paveiksies, varbūt arī par vienu vairāk. Zemāk piedāvājam apskatu atsevišķi pa sporta veidiem.
- Hokejs. Ripas dzenātāji pie olimpiskajām ceļazīmēm tika kā paši pirmie – aizpērnajā rudenī Harija Vītoliņa vadītā komanda uzvarēja kvalifikācijas turnīrā Rīgā. Līdzīgi kā pasaules čempionātos, arī olimpiskajām spēlēm pieteikumā var iekļaut 25 hokejistus, no kuriem trim jābūt vārtsargiem. Latvijas hokeja izlases vārdiskais sastāvs tika nosaukts 6. janvārī, taču tajā jau notikusi viena izmaiņa – savainotā Ērika Mateiko vietā uz Milānu dosies Anrī Ravinskis.
- Biatlons. Tas, ka Latvijas biatlona izlase olimpiskajās spēlēs varēs startēt ar pilnu komandu – pa četriem sportistiem no katra dzimuma –, bija zināms pēc iepriekšējās sezonas noslēguma, savukārt šīs sezonas pirmajā pusē notika iekšējā atlase, ar piebildi, ka abiem līderiem Andrejam Rastorgujevam un Baibai Bendikai vieta komandā ir garantēta. Atlasē pārsteidza jaunais talants Rihards Lozbers, kurš ar savu sniegumu izkonkurēja pieredzējušo Aleksandru Patrijuku. Debiju olimpiskajās spēlēs piedzīvos arī Renārs Birkentāls un Edgars Mise, dāmām Annija Sabule un Sanita Buliņa, savukārt Estere Volfa pirms četriem gadiem Pekinā, kur Latviju biatlonā pārstāvēja tikai Bendika, startēja distanču slēpošanā.
- Distanču slēpošana. Uz Milānu pošas septiņi Latvijas slēpotāji. Prieks, ka komandas līdere Patrīcija Eiduka atguvusies pēc pērnās sezonas veselības likstām. Viņai šīs būs jau trešās olimpiskās spēles karjerā, lai gan slēpotājai februārī apritēs tikai 26 gadi. Uz savām otrajām spēlēm brauks arī Kitija Auziņa un Samanta Krampe, pirmā olimpiskā pieredze būs Lindai Kaparkalējai. Vīru kanti turēs Raimo Vīgants (otrās spēles), Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.
- Kalnu slēpošana. Dženiferas Ģērmanes lieliskais sniegums Pasaules kausa posmos slaloma disciplīnā Latvijai nodrošinājis divas vietas dāmu sacensībās, otro kvotu aizņemot Lienei Bondarei. Savukārt vīriem ir viena kvota, ar teorētisku iespēju līdz nedēļas beigām tikt arī pie otras. Uz tām pretendē brāļi Elvis un Lauris Opmaņi.
- Bobslejs. Arī bobslejā olimpiskā kvalifikācija, līdzīgi kā kalnu slēpošanā, noslēgsies svētdien, kad Altenbergā notiks šīs sezonas pēdējais Pasaules kausa posms. Jānotiek kam patiešām fatālam, lai Latvija uz Kortīnas trasi nebrauktu ar divām divnieku un četrinieku ekipāžām jeb astoņiem sportistiem. Jēkabs Kalenda par dalību olimpiskajās spēlēs var būt drošs, bet Renāram Grantiņam Altenbergā jāpārkāpj suņa astei. Stūmēju izvēle gan būs Latvijas izlases treneru kompetencē. Pēdējie aprēķini arī liecina, ka olimpiskajā kvalifikācijā nedaudz pietrūcis Amēlijai Kotānei.
- Skeletons. Pēc brāļu Dukuru ēras Latvija būs pārstāvēta arī skeletonā, kur ceļazīme jau rokās ir Emīlam Indriksonam, bet Martai Andžānei pēdējās sacensībās Eiropas kausa posmā Vinterbergā jābūt starp 11 labākajām dalībniecēm. Ja viss noritēs pēc plāna, Latvijas delegācijā būs divi skeletonisti.
- Šorttreks. Divi pārstāvji Latvijai būs arī šorttrekā, Robertam Krūzbergam un Reinim Bērziņam startējot savā otrajā olimpiādē. Krūzbergs skries visas trīs distances, Bērziņš – vienu.
- Kamaniņu braukšana. Šis sporta veids tiek uzskatīts par reālāko, kurā Latvija varētu tikt pie medaļām. Uz Kortīnu brauks desmit mūsējie renes šļūcēji – Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Kendija Aparjode, Elīna Bota, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, Marta Robežniece/Kitija Bogdanova. Diemžēl līdz olimpiskajai ceļazīmei nedaudz pietrūka Kasparam Rinkam. Brālim un māsai Aparjodiem šīs būs trešās olimpiskās spēles, Bērziņam, Botai un "robotu" divniekam Botam/Plūmem otrās, bet abiem pārējiem divniekiem debija.
- Daiļslidošana. Savās trešajās olimpiskajās spēlēs piedalīsies daugavpilietis Deniss Vasiļjevs, kuram konkurenci vīru sacensībās sastādīs Ukrainā uzaugušais, bet nesen Latvijas pilsonību saņēmušais Fedirs Kuļišs.
Izpildīja sev doto solījumu
Raitis Keselis, LOK ģenerālsekretārs un Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs: "Pēdējā gatavošanās olimpiskajām spēlēm mums notiek saspringti pēc plāna. Parasti pēdējais mēnesis ir īpaši intensīvs, taču no mūsu puses organizatoriskajā ziņā bez ekscesiem. Latvijai būs visu laiku lielākā komanda. Uz to apzināti gājām un būsim paši sev iekšēji doto solījumu izpildījuši, atliek turēt īkšķus par pēdējiem sportistiem, kuriem vēl šajā nedēļas nogalē paredzētas pēdējās kvalifikācijas sacensības. Galīgais delegācijas sastāvs tiks apstiprināts 19. janvārī LOK izpildkomitejas sēdē. Šobrīd precīzu skaitli, cik liela būs delegācija, nosaukt vēl nevaru, bet orientējamies, ka kopā ar treneriem un atbalsta personālu tie varētu būt 140 cilvēki. Tiks izskatīti federāciju pieteikumi, izvērtēta kā sportistu gatavība, tā arī nepieciešamā atbalsta personāla skaits. Savukārt 28. janvārī notiks Latvijas olimpiskās komandas oficiālā prezentācija, kurā notiks arī tērpu demonstrējumi un tiks nosaukti divi karognesēji – vīrietis un sieviete. Pirmie sportisti uz Milānu dosies 30. janvārī, kad oficiāli tiks atklāti arī olimpiskie ciemati. Delegācijas vadība un administrācija brauks agrāk, lai veiktu sagatavošanās darbus, lai tad, kad ierodas sportisti un treneri, viņi varētu justies komfortabli. Loģistika būs gana sarežģīta, jo sportisti dzīvos piecos dažādos olimpiskajos ciematos."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu