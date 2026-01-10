Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
Reklāma
- Gunārs Godiņš no Smiltenes: "Latvija ir maza valsts, un mūsu pati galvenā prioritāte šobrīd nav aizsardzība klasiskā izpratnē, bet gan demogrāfiskā stāvokļa lejupslīdes apturēšana. Mēs vienkārši izmirstam, un Latvijā šis stāvoklis ir vissliktākais visā Eiropā. Tā ir 30 gadu laikā pieļauta kļūda, ko nevar izlabot vienā dienā, bet to ir jāsāk darīt nekavējoties. Tā vietā, lai lielītos ar milzu summām, ko sūtām uz ārzemēm vai tērējam ieročos, mums būtu vairāk jāiegulda mūsu pašu ģimenēs, bērnos, skolās un mātēs. Pašlaik mēs redzam pretējo – skolas, pastus un veikalus laukos slēdz ciet, saucot to par optimizāciju. Bet kas paliks, ko sargāt, ja lauki būs tukši? Arī demogrāfijas uzlabošana pati par sevi ir mūsu valsts aizsardzība. Ir jāmeklē veidi, kā veicināt dzimstību un veselību."
- Imants Sūna no Iecavas: "Latvijā ir daudz pensionāru, kas mitinās lielos dzīvokļos. Būtu nepieciešama politika, lai viņi šos mājokļus varētu atstāt bērniem vai mazbērniem. Bet valsts varētu nodrošināt mazāku dzīvoklīti, ko seniors spēj gan apmaksāt, gan uzturēt. Daudzi seniori būtu apmierināti ar mazāku dzīvokli, taču pašlaik maiņas process ir dārgs un sarežģīts, turklāt tajā mēdz notikt dažādas blēdības. Sistēmai jābūt vienkāršai – vēršoties pašvaldībā, jautājumam jābūt atrisināmam bez garas birokrātijas un ilgas gaidīšanas."
- Rihards Kokins no Latgales: "Lai efektīvi apkarotu narkomāniju, būtu nepieciešams uzņemt filmu, kā tās vielas iedarbojas uz cilvēka organismu un kādu postu nes. Šādu materiālu varētu demonstrēt skolās un televīzijā, lai cilvēki uzskatāmi redzētu procesus, kas notiek organismā. Ja jums tikai kaut ko stāsta, tas ir viens, bet, ja jūs redzat, kā tas viss notiek organismā, efekts ir daudz lielāks."
- Gunārs Lauks no Rīgas: "Regulāri sekoju līdzi Saeimas sēdēm un redzu bēdīgu ainu – darbojas "balsošanas mašīna", kas noraida jebkuru saprātīgu priekšlikumu. Īpaši satraucoša ir situācija ar lielajiem projektiem, kā "Rail Baltica", un valsts līdzekļu izmantošanu. Kamēr tauta met pa "piecītim", lai palīdzētu slimajiem ļaudīm vai ukraiņiem, valdība laiž vējā miljonus bez jebkādas uzraudzības un atbildības. Mums joprojām nav skaidrības par "Rail Baltica" maršrutiem vai stacijām, lai gan līdzekļi projektam ir tērēti milzu apjomos. Tas atgādina bēdīgi slaveno Stradiņa slimnīcas būvniecību – kaut kas ir uzcelts, bet nepareizi vai nekvalitatīvi. Igauņi un lietuvieši mums ir priekšā, bet mums ir tikai viens tilts pie Centrāltirgus un daži pāļi. Valsts kontrole ziņo par pārkāpumiem, bet prokuratūra un KNAB praktiski neko nedara. Tā ir organizēta valsts līdzekļu izsaimniekošana jeb, sauksim lietas īstajos vārdos, zagšana."
- Ingrīda no Kauguriem: "Es nesaprotu to jezgu ap vienas aktrises raudām par zaudēto darbu Dailes teātrī. Par Leldes Dreimanes (es tādu aktrisi knapi zinu) sarunāto raksta un gaužas visi portāli. Nezinu, kādas ir teātra direktora Jura Žagara metodes, taču man ir jautājums – vai visi aktieri uzskata, ka viņi teātrim pielaulāti uz mūžu? Arī citos uzņēmumos vadītāji taču skatās – ja nauda neienāk tik, cik gribētos un jātaupa, tad var notikt arī štatu samazināšana... Lai gan jāteic – dažas izrādes Dailē, manuprāt, arī ir naudas šķiešana..."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu