Latvijā lielākajās pilsētās janvārī pārtiku lētāk varēja iegādāties mazumtirdzniecības tīkla "Lidl" veikalos, bet dārgāk - veikalos "top!", liecina tā dēvētais slepenās vērtēšanas pētījums, ko veikusi aģentūra "SeeNext".
Pētījumā salīdzinātas biežāk patērēto preču groza vidējās cenas veikalu tīklos "Maxima", "Lidl", "Rimi", "Mego" un "top!", apsekojot veikalus Rīgā un Daugavpilī.
Pētījumam izvēlēts 29 biežāk pirkto preču grozs, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, putraimi, makaroni, eļļa, piens un piena produkti, maize, gaļa un gaļas produkti, kafija un tēja, kā arī citi dzērieni.
Pētījumā konstatēts, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena svārstījās no 43,51 eiro līdz 61,12 eiro atkarībā no tirgotāja un pilsētas, kurā veikals atrodas.
"top!" veikalos pircējam par to nāktos maksāt vidēji 58,92 eiro, veikalos "Mego" - 58,82 eiro, "Maxima" - 50,27 eiro, "Rimi" - 49,61 eiro un "Lidl" - 43,61 eiro.
Šādu biežāk pirkto pārtikas preču grozu lētāk var piepildīt Rīgas veikalos, kur pircējiem par to būtu jāmaksā vidēji 51,95 eiro, bet visdārgāk - vidēji 52,54 eiro - tas izmaksā Daugavpilī.
"SeeNext" norāda, ka pirms iepirkšanās preces tiek nofotografētas plauktā un tiek reģistrēts arī pirkuma čeks. Pamatojoties uz informāciju čekā, tiek analizētas un salīdzinātas produktu cenas. Bez produkta fotogrāfijas un ieraksta pirkuma čekā pirkums netiek iekļauts analīzē. Ja norādīto preci nav iespējams atrast konkrētajā tirdzniecības vietā, to meklē citā tā paša tīkla veikalā. Ja arī citā veikalā tā netiek atrasta, tiek iegādāts alternatīvs produkts no attiecīgās produktu grupas.
Pētījuma laikā netika izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netika iekļauta depozīta maksa. Preču cenas ir norādītas bez atlaidēm un aprēķinātas, pamatojoties uz pirkuma čekā norādītajām cenām.
"SeeNext" ir tirgus izpētes uzņēmums, kas dibināts 2016. gadā un darbojas Lietuvā. Uzņēmums piedāvā tirgus izpētes pakalpojumus un kopš 2017. gada publicē cenu salīdzināšanas pētījumus.
